Steelbird unoaked chardonnay

Smoking Loon Wine Co., Californie, 2019

Code SAQ : 14538274 • 16,30$

Oh! le joli nez de pêche et chèvrefeuille! Voici un bon vin blanc d'abord floral, puis bien fruité. La bouche a une séduisante texture satinée, proposant des notes de salade de fruits et une coquette amertume, puis une tendre finale citronnée. Et la longueur caressante en bouche est fort appréciable. Ne soyez pas surpris si cet oiseau d'acier qui semble vouloir rayer l'horizon de la plage, vous pousse soudainement à chanter Tourne la page. L'humour est si souvent le ciment de l'amour.