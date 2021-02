Biscaris Barunieddu

Azienda agricola Biscaris, IGP Terre Siciliane (Italie) 2019

Code SAQ : 12848826 • 23,65$

Voici un vin rouge bio à base de frappato, cultivé en biodynamie. On pourrait le placer dans la catégorie des vins nature, je pense, puisqu'il y a pratiquement aucune intervention du vigneron, et aucun ajout d'éléments qui pourraient altérer l'expression du cépage dans ce terroir du sud-est de la Sicile. Je vous suggère de l'aérer avant de le déguster. Alors, il va s'ouvrir sur des arômes de cerises, de fleurs séchées (genre lavande) et d'un soupçon de gant de cuir. La bouche est organique et fruitée à la fois, avec une finale légèrement métallique et saline. Miam! Un vrai vin d'artisan.