Syrah Beauty in Chaos

Château Ste-Michelle Estates, État de Washington (États-Unis) 2017

Code SAQ : 14375760 • 14,95$

Un vin rouge gourmand, parfait pour la St-Valentin, alliant des parfums de fleurs, et de chocolat riche. Et le nom décrit probablement parfaitement, bien des relations amoureuses. À prime abord, le nez exhale des notes de gros bouquet de violettes, puis on a des notes de coke aux cerises, puis de moka. En bouche, c'est rond comme des fesses de Cupidon, bien fruité, et ça se termine étonnement, en fraîcheur. Ce sera assurément un gros coup de cœur pour les amateurs de gâteau Forêt Noire,

ou de l'ancienne version du Ménage-à-trois!