La 74e édition du Festival de Cannes reportée en juillet

Cette édition du Festival International du Film de Cannes se tiendra du 6 au 17 juillet 2021, ont annoncé les organisateurs sur Twitter

La question était à l’ordre du jour du conseil d’administration du Festival de Cannes ce mardi. Initialement prévue du 11 au 22 mai, la 74e édition du Festival International du Film de Cannes a été reportée du mardi 6 au samedi 17 juillet 2021, ont annoncé les organisateurs sur Twitter.

Cette édition 2021, reportée en raison de la crise sanitaire, s’annonce particulièrement riche. Les sélectionneurs auront l’embarras du choix puisque de nombreux films ont dû reporter leur sortie en raison de la fermeture des salles.

On pense, entre autres, à Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira sur une sœur italienne lesbienne; Annette, film musical de Leos Carax avec Marion Cotillard et Adam Driver ou encore The French Dispatch de Wes Anderson porté par Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Owen Wilson, Benicio Del Toro espèrent faire partie de la sélection. La venue est la montée des marches des équipes internationales est suspendue au contexte sanitaire.