La musicienne trans Sophie meurt accidentellement

La musicienne électro et icône trans Sophie Xeon, connue sous le nom d'artiste Sophie, s'est tuée dans un accident à Athènes samedi 30 janvier.

Le label Transgressive qui la produisait a annoncé la nouvelle samedi sur Twitter. "Elle était fidèle à sa spiritualité et est montée pour voir la pleine lune, et a accidentellement glissé et est tombée", apprend-on.

L'accident s'est produit aux premières heures du jour samedi matin à Athènes.

La star de 34 ans y vivait avec son partenaire Tzef Montana depuis l'année dernière. "Tragiquement, notre belle Sophie est décédée ce matin des suites d'un terrible accident", raconte le label. "Elle sera toujours là avec nous. La famille remercie tout le monde pour son amour et son soutien et demande de l'intimité pendant cette période difficile."

Sophie était originaire de Glasgow et était connue pour ses créations électro-pop. Elle a travaillé avec Madonna, Charli XCX et Kim Petras. Pour l'album "Oil of Every Pearl's Un-Insides", sorti en 2018, Sophie avait été nominée aux Grammy Awards dans la catégorie du meilleur album dance / électronique.

Au dela de son statut d'artiste, Sophie était aussi devenue un icône transgenre après son un coming-out.

"Etre trans signifie prendre le contrôle, mettre son corps plus en harmonie avec son âme et son esprit, pour que les deux ne se combattent pas et se battent pour survivre, disait Sophie en 2018.