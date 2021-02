Le mois de l'histoire des noirs 2021

Rockhead's Paradise avec Akilah Newton | 1er février

Yelp nous permet un retour dans le temps en racontant l’histoire de la toute première boîte de nuit appartenant à un homme d'affaires noir de Montréal. Des vedettes comme Duke Ellington, Louis Armstrong, Cab Calloway, Billie Holiday et Ella Fitzgerald sont venues au Rockhead's Paradise après leurs spectacles.



L’Après-midi dessins animés avec Foufoulou et Jojo | 2 février

Un rendez-vous de surprises avec les deux superhéros pour apprendre sur les langues et les chansons africaines.



Patrimoine culinaire et héritages africains | 3 et 10 février

La ferme les Jardins Lakou lance leur nouveau programme de formations Traditions Culinaires et Héritages Africains, une expérience immersive et pratique, pour connaître les bases nutritionnelles et les techniques de cuisine de la diaspora africaine.



Les midis de Mémoire d’encrier | tous les mercredis de février

Dîner-causerie littéraire avec Franz Benjamin & Gabriella Kinté, Emmelie Prophète & Marjorie Houle-Benoît, Lorrie Jean-Louis & Émilie Bolduc et Blaise Ndala & Émilie Laguerre.



Lancement du livre Can You Hear Me Now? de Celina Caesar-Chavennes | 12 février

Le WIBCA invite à découvrir cet ouvrage où l’entrepreneure nous démontre que les leaders efficaces et humains se développent autant à partir de leurs erreurs et de leurs vulnérabilités que de leurs forces, organisé par WIBCA.



Calculer votre valeur nette personnelle | 21 février

Comprendre votre relation avec l'argent, votre état d'esprit et comment vous pouvez utiliser votre relevé de valeur nette pour avoir un impact positif sur votre style de vie.



FOGO, Le procès d’Angélique | 25 et 26 février

Le théâtre et la musique se marient pour rendre hommage à l’esclave Marie-Josèphe Angélique. Les représentations seront suivies d’une discussion.



La Pirogue | 26 février

Un concert envoûtant et énergisant où se mêlent des rythmes des folklores maliens, colombiens et réunionnais.



Webster, histoire de la présence et de l’esclavage des Noirs en Nouvelle-France | 26 février

Olivier Lejeune, propriété de Guillaume Couillard, est le premier esclave africain arrivé au Canada en 1629. Webster raconte ce pan méconnu de notre histoire. Les détails complets des Coups de Cœur sont disponibles au

moishistoiredesnoirs.com/fr/coup-de-coeur