Les activistes pressent le Japon d'adopter une législation protectrice pour les LGBT avant les JO

Selon des militants LGBT de plusieurs nationalités, le Japon manque une occasion cruciale avant d’accueillir les Jeux Olympiques cette année: adopter une législation nationale qui protègerait les personnes LGBT de la discrimination.

Dans une déclaration conjointe d'All Out, de Human Rights Watch, d'Athlete Ally et de l'Alliance japonaise pour la législation LGBT, ces organisations exhortent la communauté internationale à faire pression sur le gouvernement japonais pour qu'il adopte une loi sur l'égalité qui comprendrait des protections pour les personnes LGBT avant l'été prochain, date à laquelle doivent se tenir les prochains Jeux olympiques de Tokyo.

«La Charte olympique interdit la 'discrimination de toute nature, y compris pour des raisons d’orientation sexuelle'», indique le communiqué qui fait observer que le gouvernement métropolitain de Tokyo a adopté une ordonnance qui protège les personnes LGBT de la discrimination en 2018, mais que plusieurs compétitions olympiques auront lieu en dehors de Tokyo.

«Cela signifie que les supporters LGBT, les athlètes, les officiels et les visiteurs de ces régions ne seront pas protégés contre la discrimination», souligne-t-il.

Matt Beard, le directeur exécutif de All Out, a ajouté sa propre déclaration. «Cette année, tous les regards seront tournés vers le Japon», a-t-il déclaré. «En accordant aux personnes LGBT la protection contre la discrimination, le Japon peut prouver qu'il soutient vraiment l'esprit olympique de promotion de la tolérance et du respect».

Les organisations demandent à leurs soutiens de signer une pétition exhortant les dirigeants des partis politiques japonais à présenter et à promulguer une législation pour protéger les personnes LGBT de la discrimination avant le début des Jeux olympiques.