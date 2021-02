Survol des nomination LGBTQ aux Golden Globes

La cérémonie des 78e Golden Globes se tiendra le 28 février. Pour une quatrième fois les actrices Tina Fey et Amy Poehler seront hôtesses. Fey sera en direct de la Rainbow Room à New York, et Poehler sera en direct du Beverly Hilton, à Beverly Hills. Divers juges de la Hollywood Foreign Press Association annonceront les nominés en ligne dans divers endroits du monde. En plus des catégories annoncées, Jane Fonda obtiendra le prix spécial Cecil B. de Mille et Norman Lear le prix Carol Burnett qui récompense les contributions à la télévision.

Voici une sélection de quelques productions LGBTQ qui ont reporté des nominations cette année.

Schitt’s Creek

L’hilarante série Canadienne Schitt’s Creek est en nomination dans 5 catégories. Bien que cette sitcom, qui a terminé sa sixième et dernière saison en avril, soit adorée à la fois par les critiques et les fans, elle a été largement négligée par les remises de prix jusqu’à l’an dernier. On est bien heureux que la série obtienne la reconnaissance qu’elle mérite, en particulier pour son excellente dernière année. La série met en vedette, entre autres, le personnage d'un pansexuel trentenaire David (Daniel Levy, qui a également co-créé la série et a écrit et réalisé plusieurs de ses épisodes), qui a été salué par les communautés LGBTQ pour sa merveilleuse désinvolture.

The Prom

Ce film flamboyant raconte l’histoire d’Emma, qui veut emmener sa copine au bal de fin d’année de son école secondaire en Indiana. Les parents des autres élèves préfèrent plutôt annuler le bal que de soutenir le couple. Un groupe d’acteurs de Broadway va toutefois chambouler les plans des parents très conservateurs et homophobes notoires. Le film figure dans les catégories de meilleur film (comédie ou musical) et meilleur acteur dans une comédie ou musical pour James Cordon, qui s'identifie comme hétéro. Corden a été critiqué par plusieurs journalistes et militants pour son interprétation d’un personnage stéréotypé flamboyant, mais tout de même très drôle.

The United States vs Billie Holiday

La chanteuse bisexuelle Billie Holiday, une icône queer mondiale, fera l’objet d’un nouveau film, réalisé par Lee Daniels. Le film tourné à Montréal sort en février prochain, et le film est présent dans deux catégories cette année – meilleure actrice dans un drame et meilleure chanson originale pour TIGRESS & TWEED. L’histoire dans ce film se focalise sur les premières années sur scène de Billie Holiday, ses addictions, ses difficultés personnelles, sa participation dans le mouvement américain et son identité bie. Le film explorera son orientation sexuelle au travers de sa relation avec l’actrice Tallulah Bankhead.

Ratched

Cette série diffusée depuis septembre sur Netflix a été adorée par le public et par les critiques. Pas surprenant qu’elle figure dans trois catégories pour les Golden Globes. Célèbre grâce à son rôle dans Sex & the City et pour son militantisme LGBTQ, Cynthia Nixon va représenter la série dans la catégorie de meilleure actrice dans un second rôle dans une série télévisée. Les deux autres catégories : Meilleure actrice dans une série télévisée pour Sarah Paulson et meilleure série télévisée (drame). La série raconte l’histoire du personnage culte du roman Vol au-dessus d’un nid de coucou, l’infirmière Mildred Ratched. Ryan Murphy a créé une production où la thématique LGBTQ est magnifiquement intégrée dans la narration.

Hollywood

Depuis la première de cette série en avril dernier, il était évident que la série Hollywood serait nominée. Cette histoire qui fusionne la passé à la fiction pure ressemble davantage à un conte de fées qu’à une histoire réaliste. On reviste ce qu'Hollywood des années 1940, si les choses s'était passées autrement. Alors que l’industrie de cinéma, et tout le pays d’ailleurs, est encore loin de l’époque de l’inclusivité, un groupe de jeunes cinéastes fait de son mieux pour trouver sa place devant les projecteurs. Comme prévu par les critiques, Jim Parsons (The Big Bang Theory) est nominé pour meilleure acteur dans un second rôle dans une série.

Par ailleurs et dans le désordre…

The Flight Attendant de HBO Max a été nominé pour la meilleure série musicale / comique. L'acteur ouvertement gai TR Knight joue l'un des personnages LGBTQ de la série.

Des célébrités jouant le rôle de musiciennes LGBTQ racisées — Viola Davis dans «Ma Rainey's Black Bottom», un production Netflix et Andra Day dans son rôle de Billie Holiday dans Les États-Unis contre Billie Holiday — ont toutes deux été nominées pour la meilleure performance d'une actrice dans un film dramatique.

La star de cinéma Rosamund Pike, qui interprète un personnage queer dans I Care a Lot de Netflix, a reçu une nomination pour la meilleure performance d'une actrice dans un film - comédie musicale ou comédie.

Jodie Foster, qui a prononcé un discours mémorable lors des Golden Globe Awards 2013, a été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle - Film pour The Mauritanian.

Le film Music de la chanteuse bisexuelle Sia a obtenu une nomination pour le meilleur film - comédie musicale / comédie.

Le dessin-animé En avant, mettant en valeur la voix de la réalisatrice et actrice lesbienne Lena Waithe, a été nominé pour le meilleur film d'animation. Dans le film, le personnage de Waithe s’identifie comme une lesbienne.

Finalement, des films internationaux LGBTQ recueillent des éloges :

The Life Ahead, un film mettant en vedette l'actrice transgenre Abril Zamora, a été sélectionné pour le prix du meilleur film - Langue étrangère.

De plus, le film Deux / Two of Us, présentant une histoire d'amour entre deux femmes plus âgées, a reçu une nomination dans cette catégorie.

Pour trouver la liste complète des nominations, rendez-vous sur le site officiel des Golden Globes.

Les Golden Globe Awards seront diffuses en direct le 28 février, à partir de 20h.