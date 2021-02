SUPERNOVA au cœur du couple

Après avoir réalisé Hinterland en 2015, l'acteur et réalisateur Harry Macqueen réunit à l'affiche deux talentueux acteurs pour son second long-métrage sur la force de l’amour.

Sam (Colin Firth), un pianiste à succès, et Tusker (Stanley Tucci), un écrivain féru d’astronomie, sont en couple depuis des années. Les deux hommes discutent du retour sur scène de Sam, et d’un nouveau livre pour Tusker, mais leur carrière à tous les deux est en pause depuis que Tusker a manifesté des premiers signes de démence précoce. Ils décident de prendre la route tant que Tusker en est encore capable afin de parcourir l'Angleterre et de rendre visite à leurs familles et amis.

Le véhicule devient alors un espace intime et fragile dans lequel les deux hommes tentent, non sans difficultés, de renouer des liens. Devant les épreuves difficiles qui les attendent au bout de la route, leur amour va être mis à l'épreuve comme jamais auparavant...

Avec son titre qui fait référence à la fascination de Tusker pour le ciel étoilé, Supernova est le deuxième long métrage écrit et réalisé par Harry Macqueen après Hinterland. L’histoire est inspirée de la propre expérience du réalisateur, et de sa confrontation avec la terrible maladie qui a touché certains de ses amis.

Présenté en compétition au festival international du film de San Sébastian en Espagne en septembre, le film est un drame poignant et touchant sans être larmoyant, qui a déjà reçu avec raison des critiques chaleureuses.

Colin Firth et Stanley Tucci qui sont dans la vie, les meilleurs amis du monde, sont tous deux excellents dans cette incarnation d’un couple d’hommes conscients qu’ils prennent la route, afin de marquer ce qui sera probablement leurs dernières vacances ensemble. Supernova devrait sortir en salle le 12 février. Le film sera également disponible dès le 16 février à l’achat ou à la location en ligne, sur l’application Apple TV ainsi que sur les autres plateformes de vidéo sur demande.

VISIONNEMENT / ACHAT | https://itunes.apple.com/ca/movie/supernova/id1551061476