Joe Biden promet de faire de la défense des personnes LGBT un axe fort de sa diplomatie

Joe Biden, qui a promis une politique étrangère porteuse des "valeurs démocratiques" de l’Amérique, a érigé la défense des droits des minorités sexuelles dans le monde en priorité, plus que tout autre président des Etats-Unis avant lui, et en rupture avec Donald Trump.

Le démocrate a relancé une initiative prise en 2011 par Barack Obama pour «promouvoir les droits humains des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres, queer et intersexes à travers le monde».

Dans son premier discours de politique étrangère, le président Biden a demandé jeudi aux agences américaines présentes à l’étranger de présenter dans les 180 jours un plan d’action pour en faire un axe fort de leurs interventions.

«Tous les êtres humains doivent être traités avec respect et dignité et doivent pouvoir vivre sans avoir peur, peu importe qui ils sont et qui ils aiment», a-t-il écrit dans un memorandum présidentiel dévoilé le même jour.

Joe Biden a notamment promis de «protéger les demandeurs d’asile LGBTQ». Un émissaire spécial va être nommé pour «renforcer encore l’attention sur ces questions», a déclaré un haut responsable du département d’Etat.

Au-delà des intentions, la diplomatie américaine version Biden a déjà commencé à adresser ses premières mises en garde. Le département d’État, par la voix de son premier porte-parole ouvertement gai Ned Price, a critiqué durement la Turquie après des attaques verbales du président Recep Tayyip Erdogan contre les minorités sexuelles.

Les militants et militantes LGBT se réjouissent de ce tournant. «Que le président Biden publie ce memorandum présidentiel très complet aussi tôt en début de mandat, cela montre clairement qu’il s’agit d’une priorité politique pour lui », estime Jessica Stern, du groupe de pression OutRight Action International.

Elle dit espérer que l’Etat américain, à l’instar de plusieurs pays européens, augmente ses financements pour les organisations non gouvernementales. Mais elle prévient que le soutien américain, pour obtenir des résultats sur le terrain, devra parfois se faire discret.

æUne des manières les plus efficaces et constantes pour discréditer les personnes LGBTQI et notre mouvement, c’est de les accuser d’être des produits des Occidentaux et d’une forme de colonisation, en pointant le financement par des donateurs étrangers», met en garde Jessica Stern. «Notre maître-mot, c’est toujours d’écouter les militants sur le terrain et de travailler avec eux sur ces sujets pour avoir leur avis sur comment avancer», a répondu le haut responsable du département d’Etat, promettant une approche au cas par cas.