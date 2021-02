Vedette de la lutte, Gabbi Tuft fait son coming-out trans

Une star américaine de la lutte, Gabbi Tuft, vient de faire son coming trans après avoir, pendant des années, joué le macho absolu sur les rings de lutte professionnelle.

Gabbi Tuft, qui s'est fait connaître dans le monde de la WWE sous le nom de scène Tyler Reks, a publié vendredi une lettre ouverte sur Instagram dans laquelle elle parle publiquement pour la première fois de son identité de genre: «C'est mon côté qui était dans l'ombre, qui était était cachée et avait peur de ce que le monde penserait d'elle. Elle avait peur de ce que ma famille, mes amis et mes fans diraient ou feraient».

La femme de 42 ans affirme qu'elle n'avait plus peur désormais: «Je peux maintenant dire avec confiance en moi que je m'aime pour qui je suis. Les huit derniers mois, cependant, ont été les plus sombres de toute ma vie. La tourmente, être transgenre et affronter le monde a failli me coûter la vie dans plusieurs cas», a poursuivi l'ancien catcheur.

Ses amis, ses proches et sa femme Priscilla Tuft, avec qui elle est mariée depuis 2002, auraient accepté son identité de genre. «Je vous serai toujours reconnaissante», a déclaré Gabbi Tuft.

Gabbi Tuft a commencé sa carrière de catcheur en 2007. De 2009 à 2012, elle a participé à des spectacles de la WWE. Elle a mis fin à sa carrière en 2014. Elle a lancé un site Web de fitness avec d'autres lutteurs.