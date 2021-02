Le SILA de LELO : « Parce que vous le valez bien! »

Si vous ne connaissez pas encore les produits de marque européenne LELO, il est temps de faire incursion au sein de cette gamme d’accessoires intimes de luxe, pour la Saint-Valentin. Ou tout simplement, « parce que vous le valez bien! » Si on a longtemps traité les femmes d’hystériques, tue la masturbation ou toute autre allusion au plaisir féminin, LELO vous promet un plaisir certain, qu’il sera difficile de taire.

Depuis son lancement en 2003, l’entreprise suédoise possède une myriade de jouets sexuels, pour tous les goûts. Début 2021, elle lance son petit nouveau : SILA. Déjà éblouis par le masseur clitoridien sonique SONA, qui a fait son incursion sur le marché en 2018, le SILA vient littéralement « souffler » son prédécesseur. Souffler, vous dites? En effet, avec douceur et intensité, les ondes soniques de SILA vous offrent une stimulation clitoridienne délicate pour des sensations intenses, et ce, sans contact direct. (Bien sûr, il vous faudra tenir dans vos mains le doux produit en silicone étanche, que vous l’utilisiez sur terre ou dans l’eau, pour vous mener au septième ciel). Faisons ici le point, avec un grand P ou un grand G : c’est la révolution du plaisir. Comme toujours, avec tous les accessoires de cette marque luxueuse, sont prix fort n’a d’égal que la qualité du produit et la beauté de son design, qui d’un simple coup d’œil – et d’air – vous soufflera d’envie.

Offert en rose, aqua et lilas. Emballage discret et sophistiqué.

Pour plus d’informations sur le SILA et autres produits de marque LELO :

https://www.lelo.com/fr/sila