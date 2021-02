L’acteur Pedro Pascal envoie un message chaleureux à sa sœur trans Lux

La vedette des séries télé The Mandolorian et Narcos, Pedro Pascal a félicité sa sœur trans Lux pour sa transition sur Instagram. Il a partagé la couverture du magazine chilien Revista Ya qui rend hommage au parcours de Lux Pascal.

« Ma sœur, mon cœur, notre Lux. » Voici le message de soutien qu’a publié l’acteur Pedro Pascal sur Instagram au sujet du coming out trans de sa sœur Lux Pascal. Elle fait la couverture du magazine chilien Revista Ya, dans lequel elle parle de son parcours et de sa transition.

La sœur de Pedro Pascal, Lux, 28 ans, explique dans son portrait qu’elle a fait son coming out non-binaire auprès de ses proches il y a peu de temps. Elle s’est ensuite rendue compte lentement qu’elle s’identifiait de plus en plus en tant que femme et a commencé sa transition en juillet 2020 après avoir pris un traitement hormonal. Lux étudie actuellement le théâtre au conservatoire supérieur Julliard à New York.

« Ma transition a été quelque chose de très naturel pour tout le monde dans ma famille. C’est presque quelque chose à quoi ils s’attendaient. […] Se déplacer à travers le monde en tant que femme est beaucoup plus simple pour moi. Mais je préconise toujours que les identités non binaires aient un espace dans la société », a déclaré Lux.

Lux, qui a une grande admiration pour son frère, acteur charismatique star de Holywood connu aussi pour ses rôles dans Game of Thrones et Wonder Woman, lui rend aussi hommage.

« C’est un véritable artiste et il m’a servi de guide. Il a été l’une des premières personnes à m’offrir les outils qui ont commencé à façonner mon identité. »

Maintenant qu’elle s’est révélée publiquement, Lux est impatiente de prêter sa voix aux organismes de soutien pour les droits et l’égalité des trans.