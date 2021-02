Elton John tient la vedette dans une publicité humoristique sur le vaccin contre la Covid

Le chanteur Elton John s’est associé au légendaire acteur Michael Caine dans une nouvelle campagne visant à encourager les gens à se faire vacciner contre la Covid-19. Les deux stars britanniques ont réalisé cette publicité en collaboration avec le NHS (National Health Service) en Angleterre.

Dans la vidéo, on voit Elton essayer de « jouer » pour un réalisateur frustré, qui lui demande d’être moins showbiz. Plus sérieusement, Elton poursuit en expliquant les avantages du vaccin.

« Plus il y a de personnes dans la société qui se font vacciner, plus il y a de chances d’éradiquer la pandémie de Covid. Il est vraiment important de savoir que les vaccins ont tous été soumis aux normes de sécurité et de qualité nécessaires, et qu’ils les ont toutes respectées ».

Il doit alors faire semblant d’avoir le vaccin et suragit désespérément, en disant au réalisateur qu’il ne trouvera pas de meilleurs acteurs à court terme.

L’action passe ensuite à l’acteur Michael Caine, montré en train de se faire vacciner.

Au Royaume-Uni, plus de 90 % des plus de 80 ans et des plus de 70 ans ont été vaccinés, ainsi que de nombreux professionnels de la santé en première ligne et les personnes souffrant de graves problèmes de santé. Le programme de vaccination du pays va bientôt passer à la vaccination des plus de 60 ans.

Il espère avoir offert le vaccin à tous les plus de 50 ans d’ici le mois de mai. Au total, cela représente 99 % des personnes les plus exposées au risque de mourir du Covid-19.