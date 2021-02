Brian Sims dans la course au Sénat de Pennsylvanie

Le représentant ouvertement gai Brian Sims a annoncé qui se lançait dans la course au Sénat de Pennsylvanie. Il entend ainsi être une voix dissonante contre le conservatisme politique.

Cette annonce intervient alors que l’actuel lieutenant-gouverneur John Fetterman, a souhaité se lancer dans la course au Sénat de cet état, la semaine dernière.

«Je veux porter un leadership visionnaire, basé sur l’expérience de vie et les valeurs de partage, comme gouverneur», a martelé Brian Sims. Pour appuyer sa position, le politicien a ainsi illustré son discours vidéo avec les couleurs de sa communauté et les revendications pour faire avancer les droits et les mentalités.

Depuis le début de sa carrière politique, il y a 10 ans, Brian Sims se bat pour l’équité et contre les discriminations. Lorsqu’il accède à la chambre des représentants, en Pennsylvanie, il n’hésite pas une seule seconde avant d’afficher son homosexualité. Les valeurs que lui ont inculquées sa famille et ses supérieurs de l’armée lui ont permis d’impulser dans les débats. Parmi les mesures, il a impulsé dans l’application du mariage pour tou.te.s, l’adoption, la pénalisation des crimes de haine et des thérapies de conversion. Aujourd’hui, l’élu entend exercer une influence plus grande avec sa candidature à ce poste, et représenter les 13 millions d’habitants de Pennsylvanie.