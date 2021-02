Le souverain du Liechtenstein a manqué une occasion de se taire

Interrogé sur le mariage par tou·te·s par la radio nationale, Hans-Adam II a dit n’avoir rien contre… «tant que les mariés homosexuels n’ont pas le droit d’adopter». Il a aussitôt ajouté: «Les enfant ont le droit de grandir dans une famille normale. Quand deux homosexuels adoptent des garçons, on ne peut pas dire qu’il n’y a pas de problème.» L’amalgame entre homosexualité et pédophilie n’aura échappé à personne.

À 76 ans, Hans-Adam II est encore formellement le chef de l’État. Il aurait le droit de veto si une loi sur le mariage égalitaire était adoptée au Liechtenstein sous une forme trop libérale à ses yeux, comme en Autriche et tout récemment en Suisse. C’ets le monarque européen dont la fortune personnelle serait la plus importante. Elle est estimée à plus de 3,5 milliards de dollars. Le très catholique souverain a déjà utilisé ce droit pour limiter l’accès à l’avortement, un des plus restrictifs d’Europe, rappelle Queer.de.

«Le prince ne semble pas s’apercevoir du fait qu’en matière d’égalité, le Liechtenstein sera bientôt la dernière île exotique d’Europe occidentale où l’on nie la réalité», a écrit l’association sur Facebook.