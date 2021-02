S'aimer en Égypte : l'histoire de Ramy

À l'occasion de la Saint-Valentin, les Carnets du monde d’Europe 1 se sont rendus en Égypte à la rencontre de couples pour qui l'amour se vit avec son lot de contraintes. Parmi le lots des interviewés, il y a Ramy, homosexuel, qui ne peut imaginer parler de ses amours à sa famille.

«Je m’assure que le gars à qui je parle n’est pas de la police»

Pour Ramy, 28 ans, la situation est compliquée, et dévoiler sa vie sentimentale à sa famille relève de l’impensable. «Ils ne peuvent pas s’imaginer que leur fils est homosexuel», dit-il au micro d’Europe 1. «Je ne veux surtout pas qu’ils le sachent parce que je sais qu’ils ne l’accepteraient pas». Alors, ses amours, il les vit de son côté, et ça lui suffit.

En couple depuis un an, ce graphiste a rencontré son ami grâce à une application, mais il a fallu redoubler de vigilance. En effet, si l’homosexualité n’est pas interdite en Égypte, le régime militaire conservateur cible et arrête régulièrement les gais. «Je m’assure que le gars à qui je parle est honnête et n’est pas de la police», explique Ramy qui, pour cela, prend des précautions en posant de nombreuses questions et en demandant à ses interlocuteurs leurs profils sur les différents réseaux sociaux.

Pourtant, paradoxalement, dit-il, la vie de couple est moins compliquée à gérer pour deux hommes que pour un homme et une femme. «J’ai réservé une location en bord de mer, on est resté cinq nuits. Ça, c’est interdit pour un homme et une femme ensemble, alors que deux gars peuvent réserver une chambre à deux». D’ailleurs, aujourd’hui, Ramy vit avec son amoureux et ils n’ont jamais eu d’ennuis. En Égypte, la Saint-Valentin est l’un des événements les plus célébrés, à tel point que même l’autorité publique en charge de la religion s’est sentie obligé de déclarer cette fête autorisée par l’islam.