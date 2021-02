L'ancien capitaine allemand déconseille le coming-out aux joueurs en activité

L'ancien capitaine de l'équipe nationale d'Allemagne Philipp Lahm conseille aux joueurs gais de ne pas faire de coming-out pendant leur carrière active dans un livre à paraître le 22 février.

«Il peut y avoir des villes et des clubs où un tel coming-out serait davantage possible qu'ailleurs», écrit l'ex-champion du monde dans son livre «Le jeu: le monde du football. Mais pour le moment, je pense que les chances de réussir une telle tentative en Bundesliga (au sein des équipes de football allemandes) et de s'en tirer sont minces».

Philipp Lahm recommande aux footballeurs gais de consulter leurs amis les plus proches avant un coming-out public, mais déconseille de discuter de la question avec d'autres joueurs.

La raison du conseil de Lahm est le manque d'acceptation à la fois dans le football. Selon lui, le sportif pourrait avoir la maturité nécessaire pour cette étape et rencontrer la tolérance nécessaire dans son environnement immédiat. «Mais il ne pourra pas compter sur la même maturité avec tous les adversaires dans le sport et certainement pas dans tous les stades dans lesquels il évolue», écrit Lahm.

En tant que premier footballeur allemand de premier plan, son collègue Thomas Hitzlsperger n'a plus caché son homosexualité en 2014 après avoir terminé sa carrière sportive. «Il me semble sage que Thomas Hitzlsperger n'a pas franchi le pas durant sa carrière et ne rende publique son homosexualité qu'après avoir terminé sa carrière active de footballeur professionnel», écrit Lahm dans son livre.



«J’ai bien peur que s’il avait fait comme le joueur anglais Justin Fashanu, qui s'est senti tellement acculé après son coming-out qu'il s'est finalement suicidé», dit craindre Lahm. Fashanu s'est suicidé en 1998. C’est encore aujourd’hui, le seul joueur professionnel qui a dévoilé son homosexualité alors qu’il était encore actif.