L’Horoscope de Mars 2021

Le signe du mois, les Poissons

On arrive aux Poissons, et c’est le dernier signe de l’hiver, qui achève enfin. On sent davantage la force du soleil sur nos corps, il commence à grimper haut sur la ligne d’horizon. Il fera aussi fondre neige et glaces, libérant l’eau des petits Poissons, qui pourront s’échapper vers le grand large. Le natif du signe sentira qu’il est à la fin d’un grand cycle. Il ne saura pas nécessairement où il va, mais il voudra y aller vite. Son intuition le guidera dans son évolution. Il devrait se lancer dans des projets où il vivra des défis qui le toucheront vraiment. Il devra se démener comme un diable dans l’eau bénite pour rester à flots, mais il arrivera à des réalisations qui le dépasseront parfois. Il fera semblant de savoir où il va pour rassurer son entourage, mais il s’étonnera à chaque matin d’être encore en vie. Et relativement fonctionnel. Et productif. Donc, il ne saura pas trop où son destin le mène, mais il croisera souvent sur sa route des repères qui auront du sens pour lui. Il aura du succès au travail, où il explorera pas mal. Il ne vivra pas de drames ou de blocages intenses, mais l’insécurité devant tant de nouveautés le gèlera parfois. Mais une fois ses apprentissages faits, il foncera à nouveau vers l’inconnu, avec assurance. Intérieurement, il réalisera que son meilleur ennemi aura été lui-même, il aura moins peur ainsi. Il franchira ainsi une étape de son développement intérieur, sans qu’il ait besoin nécessairement d’aide. Ce sont toutes ses lectures précédentes, ses cours, ses échecs qui le muriront et l’amèneront vers plus d’équilibre. Il aura l’air du sage dans Kill Bill, avec une longue barbe blanche. Et la queue enfin apaisée. Aaaaah! Ceci influencera sa vie affective, car il attirera de nouvelles personnes. Bien qu’il soit heureux aussi avec ceux qui le côtoient déjà. Il appréciera bien leur compagnie, y vivant moins de drames. Et plus d’harmonie. Alors bonne fête, altruiste Poisson! Et on souhaite avec toi de sortir de la pandémie, guides-nous vers la libération!

Bélier

Vous verrez la fin d’une situation stressante. Vous vous réorienterez pour corriger une erreur de parcours. Vous vous comprendrez mieux aussi dans votre cœur. En particulier lorsque vous êtes avec un homme attirant. Ainsi, vous vous rapprocherez d’un mâle avec qui vous jaserez toute la nuit. Tout nu. Et ce, à plusieurs reprises. Vous améliorerez votre sort au travail. Ça réglera une injustice du passé.

Taureau

Des histoires vous amèneront à voir votre avenir avec plus de confiance. Vous aurez des résultats encourageants dans un projet sur lequel vous travaillez. Ou vous débuterez enfin dans une entreprise débouchant sur du concret. Et vous vivrez bien des aventures avec vos amis. En particulier avec l’un d’entre eux, il vous aidera. Et vous protégera même. Ou vous vous rapprocherez plus intimement.

Gémeaux

Vous prendrez très au sérieux vos obligations. Surtout si c’est pour vous occuper de votre mère, ou d’un ami devenu fragile. Ces moments deviendront des trésors de guerre et munitions plus tard, pour affronter l’adversité. Une transformation va survenir au travail. Soit, vous y serez moins malmené, ou au contraire, on vous confiera une mission plus exigeante. On remarquera votre magnétisme partout.

Cancer

Vous en aurez assez d’être le bon gars toujours prudent, vous ferez tout maintenant pour sortir de la routine. Et enfin essayer du nouveau stock et des nouveaux mâles. Ainsi, vous aurez des échanges avec des gars pas vraiment habillés tendance, mais très drôles. Vous devriez trouver un nouveau projet, un chemin va apparaître. De toute façon, vous serez tanné d’être chez-vous, vous déciderez de vivre un peu dehors.

Lion

Vos instincts commencent à parler fort, la digue est à la veille de lâcher. Aussi bien vous laisser aller, vous serez bien guidé. Et c’est étonnant comment vous ferez une rencontre intelligente ainsi, avec le genre d’homme que vous souhaitiez presque inconsciemment. Il faudra prendre des décisions du côté des finances. Vous pourriez aussi faire un bon investissement, sans trop forcer. Vous aurez un contact avec une réalité étrange.

Vierge

Vous attirerez bien des gens, vous aurez toutes sortes d’échanges. Et vous verrez mieux comment vous êtes dans vos contacts. Vous vivrez un rapprochement intense lors d’une aventure, vous y trouverez une vérité bien personnelle. Vous attirez depuis longtemps un objet bien réel, il est sur point d’atterrir sur votre balcon. Et vous devriez demander de l’aide parfois, un chevalier bien sexy rêve de vous servir.

Balance

C’est urgent, il faut vous occuper d’une question qui risque de dégénérer. Faites le ménage alors qu’il en est encore temps. Sinon, ce sera le capharnaüm. Vous devriez aussi bouger plus, faire de l’exercice. Ça donnera du tonus à vos muscles. Au moins verrez-vous une amélioration au travail. Peut-être en trouvant un meilleur emploi. En amour, vous vivrez de l’inconnu. Ce sera déstabilisant, mais vous aurez le goût de poursuivre.

Scorpion

Là, il faut moins vous en demander, surtout si vous avez trop performé dernièrement. Ou que la vie vous a confronté avec sadisme presque. Arrêtez de vouloir être parfait, et permettez-vous l’erreur. Et des délinquances. Et du poids en trop. Allez-vous amuser plutôt, les astres vous y invitent. C’est en faisant le party que le meilleur va arriver. En retrouvant la joie de vivre et même l’énergie. Vous renouerez aussi avec l’amour lors d’une rencontre.

Sagittaire

Vous voudrez vous recentrer, revenir à vous-même. Et ce qui fait votre force. Quitte à vous isoler chez-vous, pour mieux méditer. Vous aurez d’ailleurs une idée pour du changement à la maison. Et rendre les lieux plus accueillants Il sera question aussi de vivre en famille. Ou avec une coloc karmique. Ou jumeau. Vous ne chercherez plus l’amour, il sera dans vos bras. Vos mains. Ordinaire, mais réel. Un fantôme du passé va réapparaître…

Capricorne

Vous aurez le goût de prendre la route. Et parfois des raccourcis, pour rejoindre des hommes. Vous jaserez plus qu’à l’habitude, car vous en aurez souvent l’occasion. À cause du travail ou de vos obligations. Mais aussi parce que vous croiserez pas mal plus de gens allumés qu’à l’habitude. Vous apprécierez votre routine, où vous êtes bien. Vous découvrirez aussi un voisin assez intéressant, il vous surprendra pas mal.

Verseau

Vous vivez probablement des problèmes stressants, alors que vous préféreriez fuir dans des aventures. Et ce sont pourtant ces défis cuisants qui vont vous conduire jusqu’au nirvana. Après les avoir relevés, bien sûr. Vous vous enrichirez ainsi. Au point de vue matériel. Et amoureux. Vous aurez des résultats concrets dans un projet où vous aurez autant espéré que travaillé. Surtout si vous êtes un artiste, un artisan. Ou un créatif.

Robert Gareau