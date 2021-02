Sur le Web, Fugues fera peau neuve

Après plus d’un an à préparer sa refonte, l’équipe de FUGUES vous présentera d'ici le 5 mars le tout nouveau site web de fugues.com, quelques mois après les transformations du magazine en août dernier.

Le magazine Fugues s'est fait connaître par ses unes, la variété des sujets abordés, le nombre incroyable d’entrevues réalisées avec les artisans de la communauté LGBTQ+ d’ici et d’ailleurs et ses prises de position engagées en faveur des droits pour tous.tes.

Offert gratuitement en format imprimé dans la grande région de Montréal et de Québec, ainsi qu’en abonnement, le média déploie aussi depuis une vingtaine d’années son contenu sur le web, poursuivant ainsi sa mission d’aborder l’actualité d’une manière différente, avec l’angle communautaire de la diversité sexuelle et de genre.

L’équipe est très agile et a réagi rapidement quand on a compris que la «pause» ne serait pas que de quelques semaines. Et depuis le début de la crise de la COVID, une partie de l’équipe du Fugues travaillait au chantier de la refonte du site du web qui avait peu évolué en dix ans.

Avec les changements structurels que nous avons été forcés de faire en 2020, notre manière de faire s’apparente maintenant beaucoup plus à celle des start-up. L’idée n’est pas de reproduire ce qu’on a fait. Il fallait être prêt à se remettre en question et à se transformer. L’expression est galvaudée, mais «il fallait se réinventer». Fugues a beaucoup évolué depuis un an et cette évolution n’est pas terminée.

Pour le nouveau site, tout a été refait de A à Z, et entièrement à l’interne. Non seulement la facture visuelle du site a-t- elle été modernisée et épurée, mais nous avons porté une attention particulière à l’accessibilité et à la diversité des contenus, en reconstruisant à neuf la base de données du site dont les archives, qui ont été épurées.

Dès le début, le nouveau site Web a été pensé avec une maquette adaptative pour tous les types d’écran, du mobile à l’ordinateur, avec une vitesse de chargement optimisée pour que vous n’ayez jamais à attendre vos nouvelles. Tout comme le moteur de recherche qui a été reprogrammé pour des résultats plus précis et plus rapide.

Plus épurée, la maquette graphique, permet de mieux hiérarchiser l’actualité brûlante, tout en mettant davantage en valeur les reportages, les opinions et les entrevues.

Intégrant une panoplie de nouveaux volets et de fonctionnalités pratiques pour nos partenaires, la nouvelle mouture du site de FUGUES mise sur une arborescence détaillée et une direction artistique un peu plus éclatante qu’avant, tant dans la forme que dans les couleurs. Les hauts de page ont été repensés afin d’avoir un maximum d’impact, même sur les écrans mobiles. Dorénavant, il est plus simple de partager des messages autant par écrit que par l’entremise de visuels intégrés à même les contenus. Et il est possible de faire des commentaires sans avoir un compte Facebook. Partout, les photos et les vidéos intégrées sont de plus grandes dimensions et de meilleure définition.

Les pages sommaires de chaque section sont dotées d’un infinite scroll, une fonction intégrée qui favorise la recherche chronologique et amplifiera le taux de lecture des contenus. Et après avoir consulté un article, les lecteurs se voient présenter automatiquement d’autres options de lectures, dans la même section ou du même auteur.

Occasions accrues de visibilité

Nous sommes évidemment heureux de présenter à nos annonceurs et à nos partenaires communautaires, institutionnels et d’affaires, les nouvelles occasions de visibilité que le nouveau site mettra à leur portée pour atteindre leur clientèle cible avec une efficacité accrue. Je sais que c’est difficile d’y croire certains jours, mais il faut se projeter à moyen et à long terme: il y aura un après-COVID.

Un travail continu

Cette refonte de Fugues.com, pensée et créée de manière à créer un site qui sera en constante évolution, a grandement bénéficié de l’expertise et des talents de programmateur et d’intégrateur de Jean-Charles Marier, l’un des graphistes de l’équipe qui a bien des talents. À l’avenir, grâce à son travail, il sera beaucoup plus simple d’intégrer de nouvelles fonctionnalités au site web sans mettre de pression sur l’infrastructure de base. D’ailleurs, au niveau des fonctionnalités, on vous réserve quelques autres surprises au cours de l’année.

Bien sûr, ce nouveau site ne sera pas parfait du premier coup. Nous allons le tester sous toutes les coutures dans les prochains mois. Et nous comptons sur vous pour nous dire ce que vous en pensez et nous signaler d’éventuels problèmes, notamment via les commentaires par courriel.

Dans l’espoir que vous aimerez votre nouveau site autant que nous avons mis de cœur à le concevoir, nous vous souhaitons de bonnes et de belles découvertes.





Yves LAFONTAINE au nom de toute l’équipe de Fugues