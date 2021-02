Un encan d’œuvres d’art pour donner à la Fondation Émergence les moyens d'agir

Dans le cadre de ses 20 ans d'existence et d'efforts consacrés à la défense des droits et l'inclusion des personnes LGBTQ +, la Fondation Émergence tiendra son encan-bénéfice annuel sous la prestigieuse coprésidence d'honneur de Danièle Henkel et Suzanne Bergeron. Entièrement en ligne, l’encan a débuté ce 8 février et culminera lors d’un événement en direct le 25 mars prochain, de 19h à 20h. L’événement sera animé par Joël Legendre et Geneviève Leclerc.

Cet encan sera l'occasion pour les collectionneur.euse.s d'art d'acquérir une œuvre d'un.e artiste de renom pour une bonne cause, celle de la lutte contre l'homophobie et la transphobie à travers un travail de sensibilisation.

«C'est un honneur pour moi que mon soutien à une cause qui m'est chère, à savoir l'inclusion, l'égalité et le respect de toutes et tous dans notre société», explique Danièle Henkel, écrivaine, femme d'affaires, conférencière et «Dragonne» pour l'émission télévisée québécoise Dans l'œil du dragon.

Sa coprésidente Suzanne Bergeron, qui dirige l’équipe de direction canadienne de Sodexo se dit également «très honorée de pouvoir contribuer à cet évènement afin de favoriser le bien-être et l’épanouissement des personnes LGBTQ +». Un encan-bénéfice pour un monde plus inclusif et plus juste Comme nous l'explique Laurent Breault, directeur de la Fondation, «les bénéfices de cet encan participent à la Fondation de poursuivre le développement de ses différents programmes, tels que la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui a lieu annuellement le 17 mai et dont la Fondation a été l'initiatrice pour la première fois au monde en 2003; ProAllié qui vise à accompagner les milieux de travail pour une meilleure inclusion des personnes LGBTQ + en entreprise; Pour que vieillir soit gai qui, depuis plus de 10 ans, assure la défense des droits des aînés.es LGBTQ +; ou encore Famille Choisie qui a pour objectif de soutenir et d’informer les proches aidant.es LGBTQ + sur les services disponibles et les aider à acquérir des connaissances qui leur seront utiles dans leur rôle. »

Plus une soixantaine d’œuvres mises en vente à l’encan

Les artistes ont répondu en grand nombre à l’invitation de la Fondation Émergence qui remercie d’offrir gracieusement une ou plusieurs de leurs œuvres. «Au nom du Conseil d'Administration de la Fondation, je tiens à remercier du fond du cœur tous les artistes qui ont mis leur talent, leur temps et leur créativité dans les œuvres offertes pour cet encan», confie Patrick Desmarais président de la Fondation Émergence.

La liste complète des œuvres qui sont mises en vente à l’encan est disponible sur le site de la Fondation Émergence: www.fondationemergence.org/encan.

Lors de la soirée de clôture de l'encan d'œuvres d'art de la Fondation Émergence, vivez en direct l'excitante expérience des dernières enchères sur les œuvres d'artistes de réputation internationale en compagnie de Joël Legendre à l'animation et de Geneviève Leclerc qui interprétera plusieurs de ses chansons. En plus de mettre la main sur une magnifique œuvre, vous pourriez remporter l'un des prix de présence!

INFOS | Pour accéder à l’encan et miser, rendez-vous à:

Afin de découvrir et en apprendre plus sur les œuvres et les artistes,

Prenez vos billets gratuits pour l'événement en direct qui aura lieu le 25 mars prochain