L’Orchestre classique de Montréal (OCM) est présentement au cœur de sa 81e saison ayant pour thème « Le tour du monde en musique ». L’OCM ne s’est pas laissé abattre par la pandémie et s’est tourné vers la webdiffusion remportant au passage un grand succès. Après trois concerts, des gens d’une dizaine de pays se sont procurés des billets pour visionner les concerts! L’OCM est fier d’avoir saisi l’opportunité de diversifier son public malgré les conditions difficiles actuelles et poursuit sur sa lancée!

Il est important de noter que la qualité de ces diffusions est assurée par l'équipe de Livetoune avec plusieurs caméras, multiples microphones et une réalisation professionnelle. L'expérience des webdiffusions OCM offre l'opportunité de voir les musiciens et solistes comme aucune salle de concert ne pourrait le faire.

Les trois prochains concerts, dirigés par le chef Boris Brott, mettront en vedette l’excellente soprano canadienne d’origine arménienne Aline Kutan (De Yeravan à Montréal, le 9 mars), la mezzo-soprano québécoise Julie Boulianne, le violoniste Marc Djokic (Les Quatre Saisons, le 30 mars) et le grand pianiste québécois Jean-Philippe Sylvestre (Tout Mozart, le 27 avril).

Le 9 mars, la soprano de renommée internationale Aline Kutan sera au centre d’un programme mettant en lumière trois compositeurs arméniens (Tigranian, Khatchatourian, Andonian) et le compositeur montréalais Alexander Brott. La voix cristalline d’Aline Kutan saura assurément charmer les spectateurs dans ce programme unique qui fera voyager les gens de Montréal à Yerevan! Il est important de mentionner qu’une portion des revenus de ce concert sera remise en soutien aux programmes de musique pour les enfants défavorisés en Arménie par l'entremise de la fondation arménienne Atken.

Le 30 mars, l’OCM présente les œuvres de deux compositeurs autochtones : Barbara Croall de la Première Nation d’Odawa et Tomson Highway de la Nation Crie. Pour l’occasion, la merveilleuse mezzo-soprano Julie Boulianne, une habituée des grandes scènes d’opéra à l’internationale depuis plus de 10 ans, se joindra à l’Orchestre. Par la suite, le talentueux violoniste Marc Djokic célèbrera le 100e anniversaire d’Astor Piazzolla avec l’interprétation des Quatre Saisons et il complétera le programme avec le concerto Printemps de Vivaldi.

Le 27 avril, l’OCM présente la soirée Tout Mozart et accueille le brillant pianiste québécois Jean-Philippe Sylvestre, récipiendaire de plusieurs prix prestigieux depuis le début de sa carrière. Celui qui est qualifié de « poète du piano » par Yannick Nézet-Séguin offrira le Concerto no. 23 alors que l’OCM interprétera le Divertimento K. 136.

Plus tard au printemps, l’OCM conclura sa 81e saison avec le concert Les Grands Slaves (18 mai) en compagnie de la jeune sensation Stéphane Tétreault au violoncelle et avec le concert De Mozart à McCartney (8 juin).

- De Yerevan à Montréal = En direct le 9 mars 2021 - En différé jusqu'au 23 mars 2021

- Les 4 Saisons = En direct le 30 mars 2021 - En différé jusqu'au 13 avril 2021

- Tout Mozart = En direct le 27 avril 2021 - En différé jusqu'au 11 mai 2021



INFOS | Les billets sont disponibles en ligne au orchestre.ca