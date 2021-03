Fraichement Jeudi : Deux ans de voix LGBTQ+

Le 31 janvier dernier, l'émission de radio Fraichement Jeudi, diffusée de façon hebdomadaire sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102,3 FM, célébrait ses deux ans d'existence. Conseil d'administration, chroniqueurs, animateurs et divers partenaires et collaborateurs ont soufflé les bougies à l'occasion d'un brunch virtuel.

Si l'aventure radiophonique a pris naissance sous l'initiative de Victor Junior Roberge, Fraichement Jeudi se présente comme la voix de la communauté LGBTQ+, par le biais de différentes émissions abordant les multiples réalités de l'acronyme.





Les prix remis cette année démontrent d'ailleurs la diversité des voix et organismes impliqués, à commencer par la Fondation Le Chaînon et la Fondation Émergence, célébrées pour leurs implications communautaires. Si François Tremblay s'est mérité le titre de bénévole de l'année et que l'implication de Mme Simone St-Hypolytes fut soulignée, c'est la chanteuse et alliée, Kathleen Sergerie qui s'est mérité le titre de chronique de l'année. Puis, une mention spéciale fut octroyée à Marie Macé, pour son travail depuis les débuts de l'initiative: «C'est une émission unique et innovante qui rassemble depuis maintenant 2 ans toute la belle diversité qui coexiste au sein de notre communauté LGBTQI2S+», explique la directrice communication et marketing. «Fraichement Jeudi contribue à renforcer le lien entre ces communautés en donnant à chacune une voix et beaucoup de libertés grâce à son ancrage au sein d'une radio communautaire, Radio Centre-Ville.» Enfin, le partenariat de la Banque TD fut salué. «C'est génial d'avoir un médium radiophonique pour la communauté, aujourd'hui! Ce n'était pas le cas à mon époque et nous sommes très fiers d'avoir une chronique pour nous investir», a souligné Martine Roy, qui signe la Chronique TD.

D'ailleurs, 2021 s'amorce sous le signe de la nouveauté, avec des alternatives pour amener le médium radiophonique et l'émission encore plus loin, précise Victor : «Il y aura des surprises, sans compter un nouveau site web qui deviendra un outil pour toute la communauté.» d'ailleurs, Victor se rappelle les débuts de Fraîchement Jeudi: «Je n'aurais jamais pensé faire de la radio un jour. Au début, ce fut difficile de négocier avec les diverses identités LGBTQ+. J'ai trouvé des fleurs et j'ai débuté le projet pour mettre en valeur l'ensemble des communautés, car je trouvais qu'au niveau du Québec il n'y avait pas de médias qui englobaient toutes les identités LGBTQ+.»

Fraichement Jeudi est alors passé de 6 à 16 personnes, tout en devenant un OSBL. d'ailleurs, si Victor et Marie continuent de tirer les ficelles administratives, ils passent le micro à 4 animateurs qui regrouperont divers collaborateurs; la nouvelle mouture de l'émission se dévoile ainsi pour représenter la diversité LGBTQ+». d'abord, Moe Hamandi abordera la diversité culturelle avec l'émission Moe & Les Cocos, par le biais d'un talk-show filmé avec divers chroniqueurs, dont Julie Lemieux et Pierre Côté, alors que François Tremblay mettra de l'avant l'aspect sociologique, avec des chroniqueurs tels que Denis-Daniel Boullé, pour une mise en contexte historique LGBT, et Martine Roy qui présentera une personnalité LGBTQ+ du monde des affaires. Si Nick Saavedra et son équipe se chargent des découvertes queer dans le milieu culturel, Nathalie Di Palma mettra l'accent sur le féminin avec la Chronique lesbi des deux Julies, la Chronique Politique avec Carole Poirier, sans oublier la Chronique Fugues de Marc Landreville. Bref, une myriade d'émissions aux sujets LGBTQ+, se fera entendre sur les ondes de Radio Centre-Ville, afin de faire rayonner nos communautés.

Voici quelques témoignages de ceux et celles que vous aurez la chance d'entendre au micro de Fraichement Jeudi en 2021 :

«Je suis fier de faire partie de l'équipe de Fraichement Jeudi. C'est un privilège de pouvoir promouvoir la santé dans tous ses aspects auprès de la population LGBTQ.»

- Pierre Côté, Chronique Santé avec Moe.

«C'est un privilège pour nous de se faire la voix des revendications lesbiennes, d'avoir un droit et surtout une liberté de parole sur les ondes radiophoniques québécoises»

- Les deux Julies, pour La Chronique Lesbi des deux Julies.

«Je suis collaborateur à Fraichement Jeudi depuis un an. Cette émission est hyper importante pour nos communautés de la diversité sexuelle et d'identités de genre. elle est une source médiatique importante dans la multitude des réseaux en général et de sources communautaires LGBTQIA. Cet organisme est une voix différente et complémentaire à la compréhension de la réalité et des enjeux de notre monde. en tant que journaliste, je me suis senti interpelé par cette émission. dans ma chronique mensuelle, j'aborde des sujets de l'heure dans nos communautés ou comment les grandes questions, comme la Covid-19 affecte nos communautés. J'applique aussi l'approche du up close and personal, soit de raconter mon sujet à travers la lentille d'une personne qui le vit. »

- Denis-Martin Chabot, chroniqueur de Planète Arc-en-Ciel.

«Par l'entremise de ma chronique Au fil des rencontres, je vais vous présenter des entrevues avec des personnes de la communauté LGBTQ+ et leurs allié(e)s. La radio pour moi, c'est un média de proximité et d'intimité, on peut écouter la radio partout. Ce sont des rencontres où les invités(es) sont mis en valeur. Animer ne se limite pas à parler. Il faut écouter aussi, beaucoup et s'intéresser honnêtement à ce que les gens ont à dire.»

- Nathalie Di Palma, Chronique Au fil des rencontres.





INFOS | TOUS LES JEUDIS, DÈS 21H30 AU 102,3 FM À RADIO CENTRE-VILLE.

radio-centreville.com



PAGE FACEBOOK DE FRAÎCHEMENT JEUDI

facebook.com/fraichementjeudi