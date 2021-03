Les concerts de la Salle Bourgie… chez vous!

La vie de concerts telle qu'on la connaissait avant la pandémie tarde à revenir à la normale. Qu'à cela ne tienne, la Salle Bourgie résolument tournée vers le numérique continue d'offrir des concerts de haut calibre, dans le confort de votre foyer ! Survol de la programmation et laissez-vous transporter où que vous soyez par de formidables interprètes d'ici.

Schubert et Borodine en tête à tête | du 18 février au 4 mars

Un programme de musique de chambre dans la plus pure tradition romantique avec les solistes de l'Orchestre Métropolitain, le violoniste Blake Pouliot, soliste en résidence de l'OM ainsi que leur invité spécial, le violoncelliste Stéphane Tétreault.







Charles Richard-Hamelin et Andrew Wan | du 5 au 12 mars

Le mariage de la virtuosité et de l'expression musicale du violoniste Andrew Wan, violon solo de l'OSM et du pianiste Charles Richard-Hamelin est tout aussi naturel qu'envoûtant. Ces deux musiciens d'exception sont à nouveau réunis afin de présenter le troisième et dernier volet de l'intégrale des Sonates pour violon et piano de Beethoven.



Proportions extraordinaires | du 18 mars au 1er avril

Faites un saut dans le temps avec l’ensemble montréalais Pallade Musica qui propose un concert inspiré d’oeuvres de la Renaissance.



Imaginaire Nord : Inspiré par Riopelle | du 27 mars au 10 avril

Le Quatuor à cordes Bozzini propose un concert inspiré de l’exposition présentée au MBAM, Riopelle : à la rencontre des territoires nordiques et des peuples autochtones. Deux compositions inspirées des tableaux de Riopelle, dont une création, côtoient des oeuvres de compositeurs que le peintre a connus ou appréciés.



Parlons musique : la Salle Bourgie propose également des concerts-conférences pour en savoir plus sur la musique l’un sur le flamenco, et l’autre sur les ondes Martenot.



Les ondes Martenot : la petite histoire d’une grande invention | du 20 février au 6 mars

L'ondiste Estelle Lemire raconte la petite histoire des ondes Martenot tout en offrant une démonstration des spécificités de cet instrument qui a tant fasciné le monde au moment de sa présentation, et encore aujourd'hui !



En direct* le samedi 13 mars à 14 h 30 et disponible en webdiffusion jusqu’au 27 mars

Plongez au coeur du flamenco, cette danse envoûtante originaire de l'Andalousie du XVIIIe siècle alors que les artistes sur scène présenteront les éléments essentiels de cette tradition : la danse, la musique et le chant.



* Le public aura l’occasion d’interagir avec les artistes au terme de leur présentation en direct.





