Trait d’union : Correspondance intergénérationnelle LGBTQ+

Un nouveau projet d’Interligne vise à créer un pont entre les générations en mettant de l’avant la communication par lettres manuscrites. Ce programme, connu sous le nom de Trait d’union, invite les jeunes et les moins jeunes LGBTQ+ à s’échanger des lettres manuscrites.

À quoi s’attendre en participant? Alléger le sentiment de solitude, briser les préjugés face à une génération différente de la nôtre, et tout simplement construire des liens solidaires en échangeant sur nos expériences de vie.

Si vous avez moins de 25 ans ou plus de 60 ans et que vous souhaitez participer à Trait d’union, vous n’avez qu’à remplir le formulaire d’inscription maintenant!

Bien que plusieurs duos aient déjà été créés, l’équipe d’Interligne est à la recherche de personnes additionnelles aux profils spécifiques pour former les jumelages les plus adéquats possibles. Les voici!

Femme de 60 ans et +

Intérêts: Arts de tous genres (danse, dessin, littérature, cinéma, etc)



Personne non-binaire de 60 ans et +

Ayant un parcours transIntérêts: Politique, justice sociale



Personne non-binaire de 60 ans et +

Ayant un parcours transIntérêts: Plein air / Écriture, lecture / Cuisine



Personne non-binaire de 60 ans +

Ayant un parcours transIntérêts: Musique / Littérature / Arts visuels / Psychologie, santé



Personne bisexuelle / pansexuelle de 60 et +

Intérêts: Sciences sociales, histoire / Artisanat



Personne gaie / lesbienne de moins de 25 ans

Intérêts: Voyages / Pêche / Nourriture





Vous ne vous identifiez à aucun de ces profils? Inscrivez-vous quand même!

Toute inscription est la bienvenue et sera étudiée avec attention.

La marche à suivre détaillée est disponible dans le Guide pratique et informatif de Trait d’union, qui vous sera envoyé au début de chaque échange, une fois les jumelages faits! Une trousse contenant enveloppes et timbres à l’effigie de l’organisme sera également fournie aux personnes inscrites.

TRAIT D'UNION - FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Pour plus d’information et pour toute question, consulte le site web ou écris à l’équipe d’Interligne à [email protected].