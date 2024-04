Horoscope mai 2024

Taureau 19 avril au 20 mai 2024

Le signe du Taureau arrive, avec le vrai printemps. La chaleur, la végétation, les fleurs et… les terrasses ! Ainsi que le premier grand week-end du genre estival ! Le natif du Taureau est toujours gâté et encouragé par la présence de Jupiter dans son signe, jusqu’au 25 mai. Mais lorsqu’il entrera ensuite en Gémeaux, il favorisera surtout la vie matérielle du natif. Il sera donc bien inspiré de suivre ses intuitions à cet égard, en particulier s’il a des décisions d’affaires à prendre. Il devrait aussi continuer dans ses projets qu’il aura entrepris dernièrement, sous l’égide de Jupiter. Il aura du succès en obtenant des revenus conséquents et/ou additionnels. Il trouvera ainsi quelque chose d’essentiel à ses yeux, la stabilité. Et la sécurité. Certains de ses biens devraient prendre une bonne valeur. Il fera aussi de bons investissements, en particulier du côté immobilier. Même si c’est pour la première fois, avec un condo ou une maison. Il a un flair exceptionnel à ce sujet. D’un autre côté, il sera plus conscient de la valeur non négociable de sa santé, de sorte qu’il tentera de mieux manger en évitant la bouffe industrielle et trop chimique, qui l’alourdit. Et qui finit par détraquer ses organes. En même temps, il vivra de la continuité dans sa vie affective. Saturne en Poissons favorisera l’approfondissement de ses relations déjà existantes. Comme avec ses amis. Mais quand même, il pourrait débuter dans une nouvelle relation, lors d’une rencontre marquée par le destin, qui est du domaine de Saturne. Ou, il renouera avec quelqu’un qu’il a connu il y a longtemps, peut-être même depuis des siècles. Il aura l’impression de l’avoir toujours côtoyé et connu, signe d’une relation karmique, qui se renouvelle constamment, sans fin. Ce qui a tout pour plaire à l’immuable Taureau. Et finalement, je vous reparle de la réunion de Jupiter et Uranus en Taureau du 20 avril, qui devrait vous avoir amené un événement des plus favorables. Sinon, ce ne sera plus long avant que l’action des dieux se manifeste pour vous d’une manière providentielle. Alors bonne fête, l’agréable et fiable Taureau ! Et je souhaite à tout le monde un printemps chaud et libéré de tout vêtement lourd… Ainsi qu’une énergie nouvelle, à la suite de la résurrection du Soleil le 8 avril ! Ce fut un moment transcendant…

Gémeaux

Accrochez-vous, car l’immense et jovial Jupiter arrive bientôt dans votre signe. Le 25 mai. Aussi, si vous avez l’impression de vivre toujours la même routine, ça va dès lors changer. Pour tout de suite, vous devrez régler des situations un peu agaçantes, qui vous nuisent. Et vous devez vous reposer, pour avoir les idées claires. De sorte qu’à votre fête, vous reprendrez la route en forme, avec un goût explosif de vivre.

Cancer

Vous vous rapprocherez de vos amis. Vous aurez l’impression d’être plus vivant en leur présence. Plus vrai aussi, comme s’ils révélaient votre personnalité. L’un d’entre eux va vous accompagner longtemps, vous pourriez bâtir une cabane ensemble. Ou une petite business prospère. Enfin, il est toujours temps de construire votre avenir, vous trouverez bientôt un chemin pour y aller. En bonne compagnie en plus.

Lion

Les planètes s’alignent pour favoriser votre carrière, vous verrez dans les semaines prochaines des histoires le démontrant. Vous vivrez encore une surprise au travail où il fallait être au bon endroit au bon moment. Ce sera spectaculaire pour certains artistes qui culbuteront de l’anonymat le plus sombre à la visibilité la plus rayonnante. Leur talent étant enfin reconnu. Restez modeste avec vos amis plus discrets.

Vierge

Vous vous accrocherez moins aux détails d’une situation, pour mieux en voir l’idée principale. Vous commencez à deviner où est votre destin. Vous verrez mieux qui sont les sages qui vous . Et les démons qu’il faut éviter. Vous vous déciderez enfin à aller à un endroit qui vous attire depuis longtemps en suivant quelqu’un d’assez troublant. Vous ne le regretterez pas, même si ça va barder parfois.

Balance

Un changement va arriver avec le beau temps, justement celui auquel vous n’auriez jamais pensé. Mais comme vous connaissez bien du monde, vous trouverez auprès d’eux des conseils pour vous en sortir. Et même en retirer des avantages. De l’argent va arriver, vous saurez le bien placer. Votre sentiment envers quelqu’un va se clarifier, ça vous rapprochera. L’étrange revient encore vous visiter, la nuit bien sûr.

Scorpion

Vous serez plus réceptif auprès de ceux qui vous entourent. Vous les devinerez plus, vous sentirez bien des choses en eux. Leur chaleur animale vous troublera, mais ça ne vous empêchera pas de discerner qui sont les partenaires les plus plaisants et amoureux. Une de vos relations s’enracinera davantage. Ou vous ferez une rencontre où vous saviez que ça arriverait. Et on vous fera une proposition assez géniale.

Sagittaire

Vous éprouverez du plaisir à travailler. À vous occuper. Vous ferez un bon ménage là où c’est nécessaire. Vous mettrez de l’ordre dans le bordel. Et c’est pas fou, on ne sait jamais qui peut venir nous visiter à l’improviste. Et ça s’en vient vite. Il est temps aussi de vous occuper plus sérieusement de votre santé. Vous souffrirez un peu, mais vous aurez de bons résultats. Allez marcher en forêt pour sentir la nouvelle sève.

Capricorne

Vous aurez à moins travailler. Ou vous décrocherez. Car il est temps de vous ressourcer, de rire un peu. Vous aurez de belles occasions de vous divertir, vous tomberez souvent au milieu de soirées géniales. Légèrement débridées… Votre vie amoureuse pourrait aussi prendre une nouvelle direction, en rencontrant quelqu’un avec qui vous fusionnerez presque. Vous serez aussi créatif, surtout les artistes.

Verseau

Vous apprécierez bien votre logis, l’atmosphère que vous aurez su y créer, avec quelques détails ou des rénos complètes. Et certains parmi vous trouveront par chance un nouvel endroit pour s’installer, sans défoncer leur budget. Vous croiserez un ancien ami, la magie étant toujours entre vous. Et vous vous éloignerez davantage d’un passé qui vous a nui. Ou de quelqu’un qui vous perçoit mal.

Poissons

Vous commencerez dans des activités nouvelles, diversifiant ainsi votre routine. Vous penserez aussi à vous déplacer autrement, car vous fréquenterez plus souvent un endroit inhabituel. Vous pourriez aussi côtoyer davantage quelqu’un avec une forte personnalité. Vos échanges seront très intéressants. Ça pourrait être le voisin d’à côté. Vous sortez aussi d’une zone de turbulence, votre vie va s’apaiser.

Bélier

Si vous avez une intuition en rapport avec le fric, suivez-la, ça devrait vous enrichir. Car les astres sont placés pour que votre sort s’améliore à cet égard. On pourrait vous payer un montant dû depuis longtemps. Parfois même inscrit dans les annales akashiques. Vous serez plus énergique aussi, vous pourriez trouver ainsi une jobine assez payante et y trouver bien du plaisir. Vous côtoierez des gens ouverts et francs.

