Fringe Montréal 2026 : une présence queer à découvrir

Jusqu’au 21 juin, le Festival Fringe de Montréal revient avec plus de 600 représentations et une programmation qui, fidèle à la tradition du festival, fait une large place aux voix marginalisées, aux récits personnels et aux artistes qui bousculent les normes. Cette année encore, plusieurs spectacles abordent de front les réalités LGBTQ+, les questions de genre et les identités queer, tandis que d’autres réinventent les conventions à travers le cabaret, la danse, l’humour ou la performance. L’équipe de Fugues a passé à travers la programmation et vous dresse une liste des œuvres queer…

Le festival de cette année, qui compte des œuvres de 110 compagnies, présentées dans plus de 20 salles intimistes, promet une vitrine vibrante d’art du monde entier, y compris le retour d’événements incontournables tels que Fringe-For-All, Parc Fringe, 13ième heure et, bien sûr, Les Prix Frankie.

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Le Fringe sert de tremplin aux carrières artistiques et a permis à d’innombrables artistes de se faire connaître au fil des ans, parmi lesquels Tranna Wintour, Helen Simard, Aszure Barton, Uma Gahd, David Larin, Olivier Arteau, et même Stephen Colbert, qui a participé à la toute première édition du Fringe de Montréal en 1991.

Depuis plus de trois décennies, le Fringe constitue l’un des rares espaces où les artistes peuvent présenter leur travail sans processus de sélection ni contraintes de contenu. Cette liberté créative a contribué à faire émerger plusieurs figures importantes des communautés queer montréalaises et canadiennes, et l’édition 2026 ne fait pas exception.

Les amours et les mémoires queer à l’honneur

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Parmi les propositions les plus attendues figure Lettres d’amour queer, une création du collectif N.U.E.S. qui puise dans des lettres et témoignages inspirés de vécus LGBTQ+. À travers différents récits d’amour, de désir et de résistance, le spectacle propose un voyage sensible dans l’histoire et l’intimité des communautés queer. L’œuvre promet de faire résonner autant les expériences individuelles que les luttes collectives qui ont façonné les parcours LGBTQ+ au fil des générations. (Dates : 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 et 21 juin.)

Autre production qui attire déjà l’attention, We All Died at the Lesbian Bar se présente comme une comédie noire surréaliste où mémoire, humour et imaginaire lesbien se rencontrent. Avec un titre aussi évocateur, la pièce s’annonce comme l’une des propositions queer les plus affirmées du festival. Son univers mystérieux et son approche décalée devraient séduire autant les spectatrices lesbiennes que les amateurs de théâtre expérimental. (Dates : 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 et 21 juin.)

Des artistes trans qui prennent la parole

Le Fringe demeure également une vitrine importante pour les artistes trans. Cette année, CRACKS!, présenté par Claire Lochmueller, raconte le parcours d’une femme trans dans ce qui est décrit comme un mémoire humoristique teinté de noirceur. En mêlant confession personnelle, satire et autodérision, le spectacle aborde les réalités de la transition et du regard social avec une franchise rarement vue sur scène. (Dates : 11, 13, 14, 16, 18, 19 et 21 juin.)

Dans un contexte où les droits des personnes trans continuent d’être remis en question dans plusieurs régions du monde, ce type de création prend une résonance particulière. Le Fringe confirme ainsi son rôle de plateforme essentielle pour les récits qui demeurent trop souvent absents des grandes institutions culturelles.

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Quand les normes de genre vacillent

La remise en question des conventions sociales est également au cœur de Iggy Beamish Destroys Traditional Marriage, une comédie récompensée dans plusieurs festivals Fringe. À travers humour et irrévérence, l’artiste examine les attentes liées au mariage, aux relations et à la famille, tout en proposant un regard résolument queer sur les modèles traditionnels. (Dates : 13, 14, 15, 18, 19 et 20 juin.)

La danse s’invite elle aussi dans cette réflexion avec Tango Entre Hombres, une création qui revisite le tango à travers des duos masculins. En s’appropriant une danse souvent associée à des codes genrés très précis, les interprètes explorent la sensualité, l’intimité et les rapports de pouvoir entre hommes. Un spectacle qui promet autant sur le plan chorégraphique que politique. (Dates : 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 et 21 juin.)

Drag, cabaret et esthétique camp

Comme chaque année, le Fringe fait également la part belle aux formes artistiques qui ont longtemps trouvé refuge dans les communautés queer.

C’est notamment le cas de BABES, BABES, BABES!, un spectacle qui mélange drag, burlesque et comédie dans un esprit résolument festif. L’événement s’inscrit dans la grande tradition des cabarets alternatifs qui ont façonné la culture queer contemporaine. (Dates : 12, 13, 14, 16, 18, 19 et 20 juin.)

Dans un registre différent, Le Début des yeux / Everything is Sparkle Sparkle combine magie, théâtre et performance dans un univers flamboyant où l’excès, l’émerveillement et le jeu avec les apparences occupent une place centrale. Son esthétique camp devrait trouver un écho naturel auprès d’un public queer habitué à célébrer l’artifice comme forme d’expression artistique. (Dates : 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 et 20 juin.)

Féminisme, colère et solidarité

Plusieurs spectacles abordent également des thèmes chers aux communautés LGBTQ+ à travers une perspective féministe.

Avec Rage Becomes Her, l’artiste Anriabel transforme la colère féminine en moteur de création. Le spectacle s’intéresse aux injonctions imposées aux femmes et à la manière dont celles-ci peuvent être détournées ou renversées. (Dates : 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 et 21 juin.)

De son côté, La sororité explore les liens de solidarité entre femmes et la construction d’espaces collectifs de soutien. Bien que la pièce ne soit pas explicitement queer, ses préoccupations rejoignent plusieurs enjeux contemporains liés au genre, à l’inclusion et à la résistance aux systèmes de domination. (Dates : 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20 et 21 juin.)

D’autres curiosités à surveiller

Le Fringe regorge également de propositions susceptibles de toucher le public LGBTQ+ sans nécessairement s’inscrire directement dans cette catégorie.

La comédie musicale Middle Child, qui aborde le sentiment d’être différent au sein de sa famille, a déjà développé une solide réputation auprès des publics queer dans plusieurs festivals. (Dates : 12, 13, 15, 17, 19, 20 et 21 juin.)

The Runaround: The Journey of Abel the Amish Misfit, qui raconte le parcours d’un marginal au sein d’une communauté religieuse conservatrice, a remporté un Rainbow Award dans un autre festival Fringe, signe que ses thèmes trouvent un écho particulier auprès des communautés LGBTQ+. (Dates : 12, 13, 15, 17 et 20 juin.)

Enfin, des créations comme Seeing Red (Dates : 12, 13, 15, 17, 18, 20 et 21 juin) ou encore Non spécifique (Dates : 12, 13, 15, 17, 18, 20 et 21 juin) explorent à leur manière les questions d’identité, d’appartenance et de différence, des thèmes qui demeurent au cœur de nombreuses expériences queer contemporaines.

Un Fringe depuis toujours inclusif

Au-delà de ces productions, c’est l’esprit même du Fringe qui continue d’attirer les artistes LGBTQ+ année après année. Grâce à son modèle sans sélection, sans censure et favorable aux créateurs, le festival demeure l’un des terrains de jeu les plus importants pour les voix queer émergentes à Montréal. Entre récits lesbiens, mémoires trans, cabaret drag, danse queer et explorations féministes, le Fringe 2026 confirme une fois de plus qu’il constitue un rendez-vous culturel des plus diversifiés et inclusifs de la saison estivale montréalaise.

Pour les festivaliers à la recherche de créations audacieuses et de nouvelles perspectives, plusieurs de ces spectacles risquent fort de devenir les coups de cœur de l’été.

Les «5 choix 2026 de Fugues»

Pour les lecteurs et lectrices qui souhaitent découvrir l’essentiel de la programmation queer du Fringe 2026, cinq spectacles se démarquent particulièrement à nos yeux :

We All Died at the Lesbian Bar

Lettres d’amour queer

CRACKS!

Iggy Beamish Destroys Traditional Marriage

Tango Entre Hombres

À eux seuls, ces spectacles devraient offrir un panorama des réalités lesbiennes, queer, trans et non conformes au genre qui traversent la programmation de cette édition du Fringe.

LES INCONTOURNABLES DU #FRINGEBUZZ 2026

● Fringe-For-All | le lundi 1er juin à 19 h au Café Campus (57, rue Prince-Arthur Est) : Le #fringebuzz démarre avec un avant-goût de presque tous les spectacles locaux. Les artistes vous offriront des extraits de deux minutes de leurs spectacles. Cet aperçu incontournable du festival à venir vous attend. Cet événement est gratuit.

● Parc Fringe | du 4 au 14 juin, au coin de la rue Rachel et du boulevard Saint-Laurent : Le parc Fringe est le point de rassemblement central du FringeMTL. Programmation de plus de 40 groupes et artistes locaux. Tous les événements du Parc Fringe sont gratuits.

● Les Prix Frankies + la Soirée de clôture | le dimanche 21 juin à 22 h au Café Campus (57, rue Prince-Arthur Est). Cet événement est gratuit.

Découvrez l’ensemble de la programmation au www.montrealfringe.ca.

Les billets sont à 15 $ ou moins et les artistes conservent 100 % des recettes de la billetterie. Achetez vos billets et vos laissez-passer pour le festival dès maintenant! Des quantités limitées de laissez-passer pour 3, 6, 10 ou 30 spectacles (Diamant) sont aussi disponibles.

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