La Grande Démesure d’Interligne célébrera sa 10e édition sous les boules à facettes

Faire la fête pour que, lorsqu’une personne LGBTQ+ a besoin d’être écoutée, quelqu’un puisse être là pour lui répondre. C’est en quelque sorte la raison d’être de La Grande Démesure, l’événement-bénéfice annuel d’Interligne. Pour sa 10e édition, le 13 novembre prochain, la soirée voit grand et transforme le Bungalow en piste de danse disco. Derrière les paillettes, les DJ et les boules à facettes, l’objectif est très concret : recueillir des fonds pour soutenir les services de première ligne destinés aux personnes LGBTQ+ et à leurs proches.

Dix éditions, ça se fête. Le 13 novembre 2026, La Grande Démesure sera de retour au Bungalow pour une soirée entièrement placée sous le signe du disco. Performances artistiques, DJ, danse, bar ouvert, jeux de casino, tirages de lots et surprises composeront cette édition anniversaire. Si La Grande Démesure en est à sa 10e édition, Interligne accompagne pour sa part les communautés LGBTQ+ depuis plus de quatre décennies. Fondé en 1980 sous le nom de Gai Écoute, l’organisme est devenu Interligne en 2017 afin que son identité reflète davantage la diversité des personnes auxquelles il offre ses services.

Aujourd’hui, sa mission s’étend aux différentes réalités liées à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres, avec notamment un service d’écoute gratuit, confidentiel et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Une fête qui finance une mission essentielle

C’est précisément cette mission que La Grande Démesure contribue à financer. Chaque billet vendu aide Interligne à maintenir ses services de première ligne auprès des personnes LGBTQ+ et de leurs proches.

Derrière un appel ou une demande d’aide peut se trouver une personne qui vit de l’isolement, qui s’interroge sur son orientation sexuelle ou son identité de genre, qui traverse une période difficile ou qui a simplement besoin de parler à quelqu’un dans un espace où elle se sent comprise. Une partie du prix du billet constitue par ailleurs un don admissible à un reçu fiscal.

Cette 10e édition survient dans un contexte où Interligne constate la montée des discours haineux envers les personnes LGBTQ+. L’organisme veut donc aussi faire de la soirée un moment pour se retrouver, célébrer les communautés et réaffirmer leur solidarité.

Et le choix du disco pour souligner cet anniversaire n’est pas sans résonance. L’histoire du genre est intimement liée aux communautés LGBTQ+ et à ces pistes de danse qui sont devenues, particulièrement dans les années 1970, des espaces de liberté, de rencontres et d’affirmation.

Danser pour qu’Interligne puisse continuer d’écouter

Depuis les premières heures de Gai Écoute en 1980 jusqu’à Interligne aujourd’hui, les réalités LGBTQ+ ont considérablement évolué. Le besoin d’écoute, d’information et de soutien, lui, demeure.

Le 13 novembre, La Grande Démesure offrira donc une bonne raison de sortir les paillettes et de danser : permettre à Interligne de continuer d’être là lorsqu’une personne de nos

communautés en a besoin.

INFOS | La 10e Grande Démesure d’Interligne. Le 13 novembre 2026 — Le Bungalow. Performances artistiques, DJ, danse, bar ouvert, jeux de casino, tirages et surprises. https://interligne.co

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