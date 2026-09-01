Mardi, 1 septembre 2026
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    Bilan Fierté Montréal 2026 : Une tournée dans les bars du Village

    L'équipe de rédaction
    par L'équipe de rédaction
    Bars & clubs
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    Il y avait foule dans le Village, sur les terrasses et dans les bars pendant le festival Fierté Montréal 2026 !

    Au Bar Le Cocktail

    Selma Gahd et Sarah Winters au Cocktail – photo : Pascal Forest

    Au Bar Le STUD

    Sur la piste de danse du 2e étage du STUD – photo : Pascal Forest
    Tony et Bruno au bar du STUD – photo : Pascal Forest

    Au Diamant Rouge

    Freddy, Steph et Yan au Diamant Rouge – photo : Pascal Forest

    Au Complexe SKY

    Sarah Winters et Soraya Sis au SKY Pub – photo : Pascal Forest
    Kléopatra Perfection anime ses soirées au SKY Pub – photo : Pascal Forest

    Au District Vidéo Lounge

    au District Video Lounge – photo : Pascal Forest

    Au Bar Stock et Stock & Soda

    au Stock Bar – photo : Pascal Forest
    devant la terrasse au Stock & Soda – photo : Pascal Forest

    Au Cabaret Mado

    Jezebel Bardot au Cabaret Mado – photo : Pascal Forest
    Lulu Shade, Daisy Dratée et Jezebel Bardot dans les loges – photo : Pascal Forest
    photos : Pascal Forest

    VOIR AUSSI :

    Méli mélo de photos durant Fierté Montréal …

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    Un Défilé qui demeure le cœur battant de la Fierté

    District Inferno / Love Festival 2026 par District Events

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