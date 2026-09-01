Bilan Fierté Montréal 2026 : Une tournée dans les bars du Village

Il y avait foule dans le Village, sur les terrasses et dans les bars pendant le festival Fierté Montréal 2026 !

Au Bar Le Cocktail

Selma Gahd et Sarah Winters au Cocktail – photo : Pascal Forest

Au Bar Le STUD

Sur la piste de danse du 2e étage du STUD – photo : Pascal Forest Tony et Bruno au bar du STUD – photo : Pascal Forest

Au Diamant Rouge

Freddy, Steph et Yan au Diamant Rouge – photo : Pascal Forest

Au Complexe SKY

Sarah Winters et Soraya Sis au SKY Pub – photo : Pascal Forest Kléopatra Perfection anime ses soirées au SKY Pub – photo : Pascal Forest

Au District Vidéo Lounge

au District Video Lounge – photo : Pascal Forest

Au Bar Stock et Stock & Soda

au Stock Bar – photo : Pascal Forest devant la terrasse au Stock & Soda – photo : Pascal Forest

Au Cabaret Mado

Jezebel Bardot au Cabaret Mado – photo : Pascal Forest Lulu Shade, Daisy Dratée et Jezebel Bardot dans les loges – photo : Pascal Forest photos : Pascal Forest

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District Inferno / Love Festival 2026 par District Events