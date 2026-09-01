Bilan Fierté Montréal 2026 : Une tournée dans les bars du Village

Il y avait foule dans le Village, sur les terrasses et dans les bars pendant le festival Fierté Montréal 2026 !
Au Bar Le Cocktail
Au Bar Le STUD
Au Diamant Rouge
Au Complexe SKY
Au District Vidéo Lounge
Au Bar Stock et Stock & Soda
Au Cabaret Mado
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