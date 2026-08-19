Ottawa s’apprête à dévoiler ce vendredi «Coup de tonnerre», le Monument national 2ELGBTQI+

Ce vendredi 21 août 2026 en matinée, Ottawa sera le théâtre d’un moment historique : l’inauguration officielle de Coup de tonnerre, le Monument national 2ELGBTQI+ du Canada. Érigé à quelques pas de la colline du Parlement, ce site mémoriel d’envergure nationale n’est pas seulement une prouesse architecturale ; il incarne le devoir de mémoire face à une page sombre de l’histoire canadienne et célèbre la résilience de communautés longtemps persécutées.

À la première pelletée de terre en mai 2024.

Un monument pour panser les plaies de l’Histoire

Derrière la structure imposante de Coup de tonnerre se cache une volonté de réparer les torts de la «Purge LGBT», une campagne d’exclusion systématique menée par l’État canadien des années 1950 aux années 1990.

La discrimination d’État : Pendant près de quarante ans, la fonction publique, les Forces armées et la GRC ont traqué les employés queers, jugés comme des « risques pour la sécurité ».

L’impact humain : Des milliers de vies ont été brisées par des interrogatoires humiliants, des rétrogradations forcées et des congédiements déshonorants.

Le chemin vers la justice : Après des décennies de lutte menées par des militants courageux, les politiques discriminatoires ont cessé en 1992. Un recours collectif historique a finalement mené aux excuses officielles du gouvernement et à la création du Fonds de la purge LGBT, qui finance aujourd’hui ce monument.

La symbolique et le programme des festivités

Le design du monument, inspiré par la forme d’un nuage cumulus et les esprits du tonnerre anishinabe, intègre un cercle de guérison et des pierres précieusement rassemblées par des aînés bispirituels.

Le dévoilement de ce week-end marque le début d’une série de commémorations :

• La cérémonie officielle : Elle débutera ce vendredi 21 août à 11 h dans un cadre solennel et sécurisé, réunissant dignitaires et survivants de la Purge.

• Les célébrations : En marge du protocole, des événements festifs (incluant des prestations de la drag queen Priyanka et des DJ sets) sont prévus pour célébrer la fierté et la diversité.

• La marche de la fonction publique : Les commémorations se prolongeront la semaine suivante. Le mardi 25 août à 10 h 30, la Fierté dans la fonction publique tiendra sa 3e promenade annuelle en direction du monument.

Nous reviendrons en détail sur le déroulement de la cérémonie, les discours officiels et les réactions des premiers visiteurs dans notre prochain article suite à l’événement.