Neil Patrick Harris revient sur les circonstances qui l’ont poussé à faire son coming out en 2006

Près de 20 ans après avoir publiquement révélé son homosexualité, l’acteur explique aujourd’hui que la crainte d’être « outé » par les blogueurs à potins de l’époque a largement influencé sa décision de prendre les devants.

Invité du balado Great Company with Jamie Laing, dans un épisode diffusé en août 2026, Harris s’est confié sur cette période où sa vie privée faisait l’objet de rumeurs de plus en plus insistantes.

Lorsque l’animateur Jamie Laing lui demande s’il avait trouvé difficile de révéler publiquement son orientation sexuelle, l’acteur de How I Met Your Mother décrit moins un moment de crise qu’une situation devenue, à ses yeux, « inévitable ».

Au milieu des années 2000, les sites et blogues consacrés aux célébrités occupaient une place grandissante dans l’écosystème médiatique. Certains invitaient ouvertement leurs lecteurs à spéculer sur l’identité des acteurs et actrices que l’on soupçonnait d’être gais ou lesbiennes sans l’avoir publiquement déclaré.

Harris craignait de devenir la « prochaine cible » de cette chasse aux vedettes dans le placard.

Ses propos jettent aujourd’hui un nouvel éclairage sur la pression qui entourait son coming out. L’acteur prend néanmoins soin de distinguer sa propre expérience de celle de nombreuses personnes LGBTQ+ pour qui sortir du placard pouvait — et peut encore — entraîner des conséquences beaucoup plus importantes sur les plans familial, professionnel ou personnel.

Une relation avec David Burtka encore gardée à l’abri des regards

À l’époque, Neil Patrick Harris partageait déjà sa vie avec David Burtka, aujourd’hui son mari.

Harris raconte qu’ils avaient commencé à se fréquenter avant même son audition pour How I Met Your Mother, la série qui allait relancer sa carrière et faire de lui l’une des vedettes les plus populaires de la télévision américaine.

Dans les coulisses de la production, leur relation n’était pas véritablement un secret. Plusieurs personnes savaient qu’ils formaient un couple. Publiquement, cependant, les choses étaient bien différentes.

Harris se souvient notamment qu’ils pouvaient assister ensemble à des premières de films, mais qu’ils se présentaient séparément devant les photographes.

À l’époque, l’acteur pouvait considérer cette stratégie comme une façon de protéger sa vie privée. Avec le recul, il reconnaît cependant ce qu’une telle situation pouvait faire vivre à Burtka : devoir s’effacer, ou du moins ne pas pouvoir occuper ouvertement la place qui était la sienne dans la vie de son conjoint.

Le choix de parler publiquement de son homosexualité ne concernait donc plus seulement Harris et les rumeurs qui circulaient à son sujet. Son silence avait aussi des répercussions sur son partenaire et sur la manière dont leur relation pouvait — ou ne pouvait pas — exister dans l’espace public.

Une déclaration qui précipite les événements

Un incident en particulier allait accélérer les choses.

Selon Harris, quelqu’un aurait interrogé une relationniste au sujet de son orientation sexuelle. Celle-ci aurait répondu que l’acteur n’était pas « de cette persuasion », niant ainsi implicitement qu’il était gai.

Plutôt que de mettre fin aux rumeurs, la déclaration a eu l’effet contraire.

Des personnes qui connaissaient l’orientation sexuelle de Harris se sont alors demandé pourquoi son entourage professionnel la niait publiquement. La situation risquait donc d’alimenter encore davantage les spéculations.

L’acteur comprend alors qu’il doit prendre les devants et raconter lui-même son histoire avant que d’autres ne le fassent à sa place.

Il redoutait notamment qu’une campagne médiatique se mette en branle pour retrouver d’anciens partenaires ou déterrer des renseignements sur sa vie intime. Plutôt que de se retrouver forcé de réagir aux révélations des autres, il voulait contrôler le moment et, surtout, les mots avec lesquels il allait se définir publiquement.

Avec son agent et sa relationniste de l’époque, Harris prépare donc une déclaration qui lui ressemble et qui, surtout, dit clairement la vérité.

En novembre 2006, il confirme publiquement être gai, alors que How I Met Your Mother connaît déjà un important succès.

« Je suis heureux de dissiper toute rumeur ou idée fausse et je suis très fier de dire que je suis un homme gai qui vit sa vie pleinement », déclarait-il alors en substance.

La peur des conséquences

Si une telle déclaration peut aujourd’hui sembler relativement banale pour une vedette hollywoodienne — même si les coming outs demeurent des gestes profondément personnels —, le contexte médiatique et social de 2006 était sensiblement différent.

Harris se souvient avoir envisagé les conséquences possibles de son annonce, notamment la stigmatisation et les réactions homophobes.

Dans son entretien avec Jamie Laing, il évoque même la possibilité de manifestations haineuses et de pancartes homophobes installées devant la résidence de personnes LGBTQ+.

La réalité s’est finalement révélée beaucoup moins dramatique. Selon Harris, la réaction du public à son coming out a été largement… indifférente.

L’acteur raconte avec humour avoir presque été surpris que son annonce ne provoque pas davantage de réactions. Mais il reconnaît surtout que cette relative banalisation n’était pas arrivée par hasard : d’autres personnes LGBTQ+ avaient ouvert la voie avant lui et assumé des risques qui avaient contribué à rendre son propre coming out plus facile.

L’ombre de Perez Hilton

Le témoignage de Harris prend une résonance particulière alors que le rôle joué par le blogueur américain Perez Hiltondans l’outing de célébrités au cours des années 2000 fait de nouveau l’objet de discussions.

À cette époque, Hilton était devenu l’une des figures les plus influentes — et controversées — de la presse à potins en ligne. Son site pouvait attirer des millions de lecteurs, et il n’hésitait pas à spéculer publiquement sur l’orientation sexuelle de personnalités qui n’avaient pas fait leur coming out.

CNN a récemment revisité cette période et rapporté les regrets exprimés par Hilton concernant les dommages causés par certaines de ses pratiques. Le blogueur affirme avoir tenté de faire amende honorable auprès de plusieurs personnes qu’il avait ciblées, dont Neil Patrick Harris.

Hilton a d’ailleurs reconnu que ses efforts pour exposer publiquement l’homosexualité de l’acteur avaient été une erreur et dit lui avoir présenté ses excuses.

Le nouveau témoignage de Harris permet toutefois de regarder cette histoire d’un autre point de vue : celui de la personne qui sait qu’un média pourrait révéler une partie profondément personnelle de sa vie à tout moment.

Choisir de sortir du placard… ou être forcé de le faire

Au-delà de l’anecdote hollywoodienne, le récit de Neil Patrick Harris rappelle une distinction fondamentale : faire son coming out et être outé ne sont pas deux versions d’un même geste. Le coming out suppose, idéalement, que la personne puisse décider si elle souhaite dévoiler son orientation sexuelle ou son identité de genre, à qui elle souhaite le faire, de quelle manière et à quel moment. L’outing lui retire cette possibilité.

Dans le cas de Harris, la frontière entre les deux était devenue de plus en plus mince. Officiellement, il a choisi le moment de sa déclaration. Mais cette décision était prise dans un contexte où les spéculations publiques s’intensifiaient et où il craignait qu’un tiers révèle son homosexualité avant qu’il ne puisse le faire lui-même.

Son témoignage rappelle aussi à quel point le paysage médiatique a changé depuis le début des années 2000. À l’époque, la montée des blogues de célébrités avait créé une nouvelle économie du potin dans laquelle la sexualité des vedettes pouvait être traitée comme un scoop à obtenir plutôt que comme une information personnelle dont la divulgation appartenait d’abord aux personnes concernées.

Près de deux décennies plus tard, Harris ne présente pas son expérience comme un modèle universel du coming out. Il raconte plutôt les circonstances très particulières qui l’ont amené à parler publiquement en 2006 — la pression médiatique, sa carrière, sa relation avec David Burtka et la crainte de perdre le contrôle de son propre récit.

Et lorsqu’il l’a finalement fait, la réaction tant redoutée s’est révélée beaucoup moins spectaculaire qu’il ne l’avait imaginé. Avec le recul, son récit porte donc moins sur la déclaration elle-même que sur une question qui demeure d’actualité : qui devrait avoir le pouvoir de décider quand et comment une personne LGBTQ+ dévoile une part aussi intime de son identité?