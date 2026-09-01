District Inferno / Love Festival 2026 par District Events

Pour sa 17e édition, le Love Festival a une fois de plus fait vibrer Montréal durant les célébrations de la Fierté. Des pistes de danse bondées, une programmation musicale diversifiée, des DJ d’ici et d’ailleurs et une énergie électrisante ont marqué cette édition 2026. Pendant quatre jours, le festival a offert de beaux moments de fête, de rencontres et de liberté, confirmant sa place parmi les rendez-vous festifs incontournables de la Fierté montréalaise.

District Inferno / Love Festival 2026 | PHOTOS DISTRICT EVENTS



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