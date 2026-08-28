Azienda Agricola Pieropan, DOP Valpolicella Superiore (Vénétie, Italie) 2023

Code SAQ : 15584096 — 32,75 $

J’ai découvert ce vin rouge lors d’un souper du dimanche avec Mado et une brochette d’ami(e)s. Je leur avais proposé une dégustation d’une dizaine de vins, et celui-ci est sorti du lot. On s’est vite mis d’accord qu’il était pas mal original pour un valpolicella. Cette appellation a la réputation de produire bien des vins que j’oserais qualifier de génériques. Ce n’est pas le cas avec celui-ci! C’est un rouge qui pourrait bien représenter le signe du Taureau. Un rouge terrien et étonnamment souple. Il a un côté poivré et il est doté d’une certaine astringence, mais ça demeure bien agréable. Son boisé est présent, mais bien intégré. Je lui ai trouvé un air de parenté avec un cabernet franc. Un vin bio qui fera des conquêtes, servi avec des légumes racines et des plats mijotés. Ou des saucisses fumées.