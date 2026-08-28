Habanske Sklepy, IG Moravia (Tchéquie) 2024

Code SAQ : 15609311 — 17,45 $

Vite, il ne reste presque plus de bouteilles de cet ovni qui m’a beaucoup, beaucoup plu. C’est à la fois familier et exotique. C’est très aromatique. Il a de petits airs de vin nature, mais sans côté étable mal entretenue. Il fleure bon la pivoine, la violette et le poivre noir. D’ailleurs, je lui trouve des petits airs de gamay, surtout en bouche, juste avant sa finale explosive de cerise. C’est super juteux! Avec des grillades de lanières de steak ou un magret de canard, c’est délicieux. Je suis aussi certain que ça doit être super avec un plat accompagné de betteraves, ou avec du poulet ou du bœuf stroganoff. Zweigeltrebe, c’est le cépage, en passant. Belle découverte!