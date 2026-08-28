Vendredi, 28 août 2026
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    Sainte Claire

    Jean-Marc Brocard, AOP Chablis (Bourgogne, France) 2025
    Code SAQ : 14076911 — 33,75 $

    Avec les mois en -bre qui reviennent, c’est aussi le retour de la saison des huîtres! Je ne comprendrai probablement jamais mon enthousiasme pour la chair de ces habitants de l’océan, mais quand je tombe sur une bonne variété, je pousse des petits roucoulements de bonheur, puis j’atteins le climax de mon plaisir en avalant une gorgée de vin sec, frais et minéral. Quand, en plus, ce vin est texturé et élégant et le reflet de son terroir, c’est un moment de bonheur qui me suspend quelques instants dans les ailes d’un ange. Avouez que ça vaut bien 33 dollars? Vous pouvez aussi vérifier le dicton qui dit que l’attente fait durer le plaisir, en laissant une bouteille dans votre cellier pendant quelques années. Un chablis très réussi

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
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