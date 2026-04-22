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    La Turque


    E. Guigal, AOP Côte Rôtie (vallée du Rhône, France), 2021
    Code SAQ : 15515808 / 738,00 $

    C’est toujours un moment privilégié quand j’ai la chance de rencontrer une sommité du monde du vin et de découvrir quelqu’un qui a toujours la passion d’aller plus loin, tout en demeurant super sympathique et accessible. C’est ce qui m’est arrivé lors d’un lunch avec Philippe Guigal, à la fin mars. Un homme qui a les deux mains sur le volant de la fameuse entreprise familiale et qui communique super bien sur les pépites qu’elle produit, sans jamais se péter les bretelles. J’ai eu deux coups de cœur en particulier, deux moments de toute beauté. Le premier, avec l’Ermitage Ex-Voto 2022, un blanc qui m’a laissé sans voix pendant quelques secondes (SAQ 15515648, 384,50 $) et ce La Turque 2021, un rouge complexe, harmonieux et d’une sensualité folle ! Si vous avez un bon remboursement d’impôt ou un moment très marquant qui s’en vient, pensez à ces deux joyaux qui pourront encore s’épanouir pendant au moins 10-15 ans. 

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
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