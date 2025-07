Deux lignes, une histoire retracer le VIH à travers des archives d’ACCM

En parallèle au panel «Dialogue intergénérationnel : nos mémoires du VIH», AIDS Community Care Montreal (ACCM), en collaboration avec Fierté Montréal, présente « Deux lignes, une histoire» une exposition estivale d’archives qui retrace l’héritage des soins, de l’activisme et de la communauté du VIH à Montréal à travers la lentille historique unique d’ACCM.

Depuis 1987, ACCM est une ressource vitale pour les personnes vivant avec le VIH dans les communautés anglophones et 2SLGBTQI+ de Montréal. Pour la première fois, ACCM ouvre ses archives au grand public : affiches, photos, documents et souvenirs des dernières décennies seront présentés au côté d’une chronologie des principaux jalons du mouvement montréalais de lutte contre le VIH-sida. Cette exposition invite les visiteur·euse·s dans un espace d’apprentissage, de souvenirs et de réflexion sur plus de 38 ans de soins et de résilience.

Dès le vendredi 1er aout, à 15h. À l’Espace ONF, Office nationale du film du Canada, 1500, rue Balmoral, Montréal. (Entrée gratuite)

https://fiertemontreal.com/fr/evenements