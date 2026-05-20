Le Balcon, une expérience souper-spectacle cabaret chic

Depuis sa fondation en 2005, Le Balcon s’impose comme une destination phare du paysage culturel montréalais. Située en plein cœur du Quartier des spectacles, cette salle unique en son genre propose une expérience immersive où musique, gastronomie et ambiance festive se rencontrent avec élégance.

Installé dans la salle Dawson de l’église unie St. James, un lieu emblématique classé lieu historique national du Canada et reconnu pour sa valeur patrimoniale au Québec, Le Balcon marie avec finesse héritage architectural et effervescence artistique contemporaine.

Ce décor exceptionnel confère à chaque soirée une atmosphère à la fois intime, chaleureuse et grandiose.

La signature du Balcon repose sur sa formule souper-spectacle distinctive. Les convives y dégustent une fine cuisine du marché soigneusement élaborée, tout en assistant à des performances musicales de haut calibre, principalement inspirées des grands classiques de la Motown, de la soul, du gospel et du disco. Jazz, funk, pop et musiques du monde viennent également enrichir une programmation portée par des artistes talentueux, tant locaux qu’internationaux. Au fil des années, Le Balcon est devenu une véritable institution culturelle et festive à Montréal, reconnue pour la qualité de sa programmation ainsi que pour l’expérience unique offerte à son public.

Que ce soit pour une sortie entre amis, une soirée romantique ou une occasion spéciale, Le Balcon promet des moments mémorables où tous les sens sont en éveil.

Le Balcon x Terrasse : l’été prend vie au cœur du centre-ville

Dès le 21 mai, Le Balcon célèbre le retour de sa spectaculaire terrasse pour une quatrième saison au cœur du centre-ville de Montréal. Installée sur le parvis de l’église St. James, avec en toile de fond ce somptueux bâtiment patrimonial datant de 1860 sur la rue Sainte-Catherine, cette terrasse s’impose comme l’un des lieux les plus impressionnants du Quartier des spectacles, offrant un charme unique en plein milieu urbain.

Cet été, place à une programmation 100 % musique live, du mercredi au samedi, dans une ambiance vibrante et festive. Côté gastronomie, l’expérience a été entièrement repensée : menu raffiné de tapas, plateaux à partager et cocktails créatifs viendront sublimer les soirées sous les étoiles.

Nouveauté cette année : la terrasse est désormais offerte en formule privatisation et

réservations de groupes, idéale pour des événements corporatifs, anniversaires ou soirées festives dans un cadre distinctif au centre-ville.

Le rendez-vous 5 à 7 incontournable

Après le travail ou simplement pour profiter des belles soirées estivales, la terrasse du Balcon devient l’endroit parfait pour les professionnels du centre-ville comme pour les résidents du quartier. Un espace animé, convivial et accessible pour relaxer, socialiser et commencer la soirée en beauté.

Une programmation hebdomadaire festive Grâce à des installations adaptées aux caprices de la météo — incluant parasols géants et scène couverte — la terrasse propose une programmation beau temps, mauvais temps, de mai à septembre.

Mardis — Latin Groove

En collaboration avec l’école de danse Latin Groove, la terrasse se transforme en piste de danse à ciel ouvert. Cours et danse sociale de 19 h à 23 h, animés par une rotation des meilleurs DJs latins de Montréal.

Mercredis — Jazz Cabaret Chic

Dès 18 h 30, les plus talentueux musiciens de jazz montréalais créent une ambiance élégante et feutrée.

Jeudis — Soul, RnB & Groove

Une soirée rythmée où les meilleurs artistes locaux font vibrer le public.

Vendredis — Motown & Disco

Les grands classiques soul, Motown et disco pour terminer la semaine sous les étoiles.

Samedis — Fiesta Cubana

Ambiance enflammée avec The Cuban Martinez Band et une énergie cubaine irrésistible.

Le Balcon x Terrasse s’impose comme l’un des rendez-vous incontournables de l’été

montréalais : musique live, ambiance électrisante et décor patrimonial exceptionnel.

INFOS | Le Balcon Cabaret Chic et Le Balcon x Terrasse. Ouverture officielle : 21 mai.

Réservations recommandées via Ticketmaster (frais de service en sus), incluant l’accès aux meilleures places, ou admission générale sur place, selon les disponibilités.

Heures d’ouverture : Mardi au jeudi : 16 h; Vendredi et samedi : 15 h.

Sites web : https://www.lebalcon.ca

https://www.xterrasse.com

Billetterie: https://www.ticketmaster.ca