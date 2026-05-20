Selma Gahd à la direction artistique du Cocktail

Après la longue direction artistique de Michel Dorion, les rumeurs allaient bon train quant au choix de la nouvelle directrice artistique du Cocktail. Les nouveaux copropriétaires de ce club, Alexandre Corriveau et Lucien Boisseau, ont finalement arrêté leur choix sur Selma Gahd. Elle connaît également le bar sur le bout des doigts, puisqu’elle fait partie intégrante de l’équipe du Cocktail depuis 2016 en tant qu’artiste, productrice, animatrice et DJ. Oui… si vous ne le saviez pas déjà, Selma était la DJ attitrée du dimanche soir depuis longtemps (Mathieu) ! Une nouvelle ère commence au Cocktail, une ère agrémentée de nouvelles soirées, de spectacles, etc.

Forte d’une expérience de plus de dix ans dans la production de spectacles à travers le monde, Selma Gahd, qui fait partie de la « House of Gahd », prend donc ses fonctions. « Je suis tellement fière de porter la perruque de directrice artistique et de continuer à mettre en lumière la scène drag légendaire de Montréal, une scène cabaret qui se démarque à travers le monde, de faire tripper les gens et de monter de nouveaux shows, cela m’excite au plus haut point », indique Selma Gahd.

Un choix presque évident

« Le choix a été vraiment simple », de dire Alexandre Corriveau. « On s’est basé sur le

parcours de Selma, qui est là au Cocktail depuis déjà dix ans. Elle a un background de théâtre, de cirque et elle est DJ depuis de nombreuses années. »

« Elle touche à beaucoup de choses qu’il n’y avait pas au Cocktail. Nous avons jasé avec beaucoup de monde, avec plusieurs drags, et le nom qui ressortait le plus souvent était celui de Selma. Avec elle, nous voulons donner l’opportunité à des drags de milieux diversifiés de s’exprimer ici, au Cocktail, et leur donner une place », explique pour sa part Lucien Boisseau. « Ce que Selma veut apporter de nouveau au Cocktail correspond à la même vision que la nôtre », rajoute Lucien Boisseau. « Nous allons lancer la nouvelle programmation pour l’été bientôt. Nous désirons qu’il y ait le plus d’expériences immersives possible afin de satisfaire la clientèle, renchérit Selma Gahd qui, si vous ne le saviez pas encore, est la conjointe de Uma Gahd. Nous voulons honorer le Mois de la Fierté, qui est le mois de juin, mais aussi continuer à célébrer en août pour Fierté Montréal. De plus, nous avons toujours la plus belle terrasse du Village pour que la clientèle puisse apprécier encore davantage les journées d’été. »

De nouvelles soirées

Les jeudis, on introduit la nouvelle soirée «Chantes avec nous», soit chanter en chœur, animée par une drag, de 19 h à 22 h. Ce sera suivi du karaoké. « On sait que les gens veulent passer de bons moments, continue-t-elle. On rajoute à ça l’aspect communautaire, le fait de chanter ensemble, de danser et de faire la fête, ce sera le fun ! » On ramène les soirées dansantes francophones certains dimanches, tandis que les partys « sans pantalons » seront encore plus sexy puisqu’on demandera également aux drags de faire leurs prestations sans pantalons ! « Les Spectacles de la Relève avec Sally-D avaient lieu les lundis, ensuite ils revenaient de temps en temps les dimanches. Cela va donc changer et on ramène ce show, “Place à la Relève”, les lundis soir. Donc, on revient à la case départ », précise Alexandre Corriveau.

Rassurer la clientèle tout en en attirant une nouvelle

« On ne veut aliéner personne avec ces changements-là. Autant pour les drags, on veut qu’elles se sentent à l’aise, que tous les types de drags soient les bienvenues : que ce soit les drag kings, les créatures, les autres drags, etc. Il en est de même pour la clientèle.

Que la clientèle actuelle se sente chez elle et que les clients qui viendront au Cocktail trouvent quelque chose de nouveau : de nouvelles activités, des spectacles, etc. », explique Selma Gahd. « Ce que nous voulons faire, ce n’est pas tout changer, mais faire de petits ajouts qui, nous pensons, vont améliorer le Cocktail et attirer de nouveaux clients », dit Lucien Boisseau. Le Cocktail passera sous peu à un nouvel horaire afin d’être ouvert sept jours sur sept.

Vers des activités encore plus festives

« Depuis le début, je fais des productions au Cocktail. Le Cocktail est dans mon sang ! Je veux m’assurer qu’on le maintienne et qu’il puisse grandir encore plus. C’est sûr qu’il y aura de nouvelles surprises qui seront dévoilées avec le temps », conclut Selma Gahd.

INFOS | Bar Le Cocktail, 1669, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Tél. : 514-597-0814 / [email protected]