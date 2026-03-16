Oscars 2026 : visibilité, fierté et culture pop dans une cérémonie «peu» queer

Malgré quelques moments marquants, la 98e cérémonie des Oscars aura été l’une des moins queer de ces dernières années. Plusieurs critiques et médias spécialisés ont d’ailleurs souligné la faible présence d’histoires et de créateurs LGBTQ+ parmi les nominations, amenant certains observateurs à qualifier cette édition de « très peu queer » selon les standards récents d’Hollywood.

La soirée a surtout été dominée par One Battle After Another et Sinners, qui se sont partagé plusieurs des récompenses majeures. Dans ce contexte, la représentation LGBTQ+ s’est faite relativement discrète. Pourtant, entre performances musicales, discours engagés et quelques gestes captés par les caméras, la diversité s’est tout de même invitée dans la culture pop de la soirée. Ces instants — parfois fugaces — ont rappelé que l’influence des artistes et des créateurs queer demeure bien réelle dans l’industrie du cinéma.

Une performance queer remarquée sur scène

L’un des moments musicaux les plus marquants de la soirée est venu de Brittany Howard, artiste ouvertement queer et chanteuse du groupe Alabama Shakes. Elle est montée sur scène aux côtés de Shaboozey pour interpréter la chanson « I Lied to You », dans le cadre d’un hommage au film Sinners. Le long métrage a d’ailleurs connu une soirée fructueuse, remportant notamment l’Oscar de la meilleure musique originale, en plus de trois autres récompenses : meilleur acteur (Michael B. Jordan), meilleur scénario original (Ryan Coogler) et meilleure direction photo (Autum Durald Arkapaw, la première femme de l’histoire à remporter cet oscar).

Amy Madigan récompensée pour un personnage déjà culte

L’une des catégories les plus disputées de la soirée s’est conclue par la victoire d’Amy Madigan, montée sur scène pour recevoir la précieuse statuette. Son interprétation de tante Gladys est déjà considérée comme l’un des personnages les plus marquants du cinéma d’horreur récent.

Avec sa présence flamboyante — perruque imposante et maquillage spectaculaire — le personnage s’est rapidement imposé comme une figure culte de la culture pop. Une esthétique volontairement théâtrale qui n’a pas manqué de séduire les amateurs de cinéma… et d’esprit camp.

Un baiser qui fait le tour du web

Grand gagnant de la soirée, One Battle After Another de Paul Thomas Anderson a accumulé les récompenses, dont celle du meilleur montage, remportée par Andy Jurgensen.

Avant de monter sur scène pour recevoir sa statuette, le monteur a embrassé son partenaire, un moment capté par les caméras qui s’est rapidement propagé sur les réseaux sociaux. Pendant son discours, il a tenu à lui rendre hommage. « À mon partenaire, Bill, qui apporte tellement de joie dans ma vie chaque jour », a-t-il déclaré devant la salle. Le geste, simple mais chargé d’émotion, est rapidement devenu l’un des moments LGBTQ+ les plus commentés de la cérémonie.

Une victoire historique pour la K-pop et u discours complété en coulisses

Impossible de passer à côté de « Golden », l’un des plus grands succès musicaux de l’année. La chanson, tirée du film d’animation KPop Demon Hunters, est devenue la première pièce K-pop à remporter l’Oscar de la meilleure chanson originale. Le film lui-même a également triomphé en remportant l’Oscar du meilleur film d’animation.

Si KPop Demon Hunters ne présente pas explicitement de personnages LGBTQ+, plusieurs critiques ont souligné les résonances queer du récit. Le film met en scène un groupe fictif de K-pop, Huntrx, composé de trois chanteuses qui mènent en secret une double vie de chasseuses de démons. Au cœur de l’histoire : l’idée de cacher une partie de soi au monde et la quête d’acceptation — des thèmes qui trouvent un écho particulier auprès du public queer.

La chanson a été coécrite notamment par Mark Sonnenblick, ouvertement gai. Pourtant, le moment de célébration a été rapidement terni par une controverse : seule EJAE a eu le temps de remercier brièvement l’auditoire avant que la production ne coupe court à la séquence.

Dans la salle, des soupirs et quelques huées ont été audibles à la télévision. Sur les réseaux sociaux, la réaction a été immédiate. Plusieurs internautes ont dénoncé un manque de respect envers les artistes. Toutefois, dans la salle de presse où les journalistes rencontrent les gagnants, un reporter a proposé aux compositeurs de terminer leur discours interrompu. Les artistes ont accepté, déclenchant une vague d’applaudissements de la part des autres lauréats présents derrière les journalistes.

Le producteur Yu Han Lee, qui n’avait pas pu s’exprimer sur scène, a été l’un des premiers à reprendre la parole. « J’aimerais remercier nos familles, ainsi que les membres de notre équipe et Teddy Park. C’est un honneur incroyable », a-t-il déclaré.

Le parolier Mark Sonnenblick a ensuite profité de l’occasion pour remercier les personnes qu’il n’avait pas pu mentionner sur scène. « Je veux remercier ma famille, dont certains sont ici ce soir. Mon mari Isaac, qui est ici également », a-t-il dit. « Mais aussi toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film — les animateurs, toute l’équipe. C’était une véritable collaboration. »

Des films ouvertement queer récompensés

La cérémonie a également réservé une surprise dans la catégorie du meilleur court métrage, où deux films ont exceptionnellement partagé la récompense.

Parmi eux se trouvait Two People Exchanging Saliva, une œuvre revendiquée comme résolument queer. « Merci à l’Académie de soutenir un film qui est étrange, qui est queer et qui est réalisé majoritairement par des femmes », a déclaré la cinéaste Natalie Musteata en recevant la statuette aux côtés du réalisateur Alexandre Singh.

Du côté du documentaire, Mr. Nobody Against Putin a remporté l’Oscar du meilleur long métrage documentaire. Le film explore l’endoctrinement des écoliers en Russie pour soutenir l’invasion de l’Ukraine. « Ce film parle de la manière dont on perd son pays », a expliqué le réalisateur David Borenstein dans son discours. « Ce que nous avons vu en travaillant avec ces images, c’est que cela se produit à travers d’innombrables petits actes de complicité. »

Au final, même si les Oscars 2026 ont offert moins de victoires ouvertement LGBTQ+ que certaines éditions récentes, la soirée a tout de même laissé place à plusieurs moments de visibilité, de célébration et de solidarité queer — sur scène comme en coulisses.

L’après Oscars

Qui dit Oscars dit aussi l’incontournable soirée de Vanity Fair, où une foule de vedettes se réunit pour prolonger la magie de cette grande nuit du cinéma. Comme chaque année, le tapis rouge de l’événement a attiré tous les regards, devenant le théâtre d’un véritable défilé de glamour, d’élégance et d’audace.

FRANÇOIS ARNAUD

FRANÇOIS ARNAUD

Depuis son rôle remarqué dans Heated Rivalry, l’acteur québécois François Arnaud ne cesse de faire parler de lui et de multiplier les apparitions lors des plus grands événements du milieu artistique. Présent au Vanity Fair Oscar Party 2026, il a une fois de plus démontré son élégance naturelle et son charisme sur le tapis rouge.

Vêtu d’un ensemble noir à la fois moderne et raffiné, l’acteur affichait un style sobre mais parfaitement maîtrisé. Sa présence à ce prestigieux événement confirme l’ampleur de sa carrière à l’international. Pour plusieurs, François Arnaud demeure une véritable fierté québécoise, représentant avec talent et assurance le Québec sur la scène hollywoodienne.à

SARAH PAULSON et HOLLAND TAYLOR

SARAH PAULSON et HOLLAND TAYLOR

Sarah Paulson a fait sensation lors du Vanity Fair Oscar Party 2026, apparaissant sur le tapis rouge avec un look à la fois élégant et audacieux. L’actrice portait une tenue ivoire des designers montréalais (Matières Fécales) remarquable composée d’un haut structuré à manches longues et d’une volumineuse jupe en tulle plissé, créant une silhouette digne d’un conte moderne. Son style sophistiqué était complété par une coiffure courte et lisse, ainsi qu’un maquillage classique mettant en valeur son regard et ses lèvres rouges. Fidèle à son sens unique de la mode, Sarah Paulson a une fois de plus démontré sa capacité à se démarquer avec des choix vestimentaires originaux et raffinés lors des grands événements hollywoodiens. Elle était accompagnée de sa conjointe Holland Taylor, également actrice, qui partage sa v e depuis 11 ans.

CONNOR STORRIE ET HUDSON WILLIAMS

CONNOR STORRIE ET HUDSON WILLIAMS

Les attachantes stars de Heated Rivalry, Connor Storrie et Hudson Williams, ont fait sensation lors du Vanity Fair Oscar Party 2026. Les deux acteurs ont attiré l’attention avec des looks audacieux et résolument modernes sur le tapis rouge. Connor Storrie portait un ensemble brun élégant accompagné d’un haut transparent et d’un manteau de fourrure, créant un style à la fois glamour et affirmé.

De son côté, Hudson Williams misait sur une tenue noire tout aussi spectaculaire, composée d’un haut translucide et d’un pantalon ample, rehaussé d’un voile dramatique. Ensemble, ils ont offert l’un des moments mode les plus remarqués de la soirée, confirmant leur statut de duo montant à surveiller à Hollywood.

Aussi présent.e.s au party Vanity Fair…

Colman Domingo Matt Bomer

Colman Domingo

L’acteur, dramaturge et réalisateur américain nommé aux Oscars, reconnu pour ses rôles puissants au cinéma et à la télévision ainsi que pour son engagement envers la représentation queer et afro-américaine.

Matt Bomer

L’acteur américain ouvertement gai, connu pour ses rôles dans White Collar, The Normal Heart et Fellow Travelers, et salué pour sa présence charismatique à l’écran.

RuPaul Hari Nef

Hari Nef

L’actrice, mannequin et écrivaine américaine transgenre, devenue l’une des premières mannequins trans à signer avec une grande agence et reconnue pour ses rôles au cinéma et à la télévision.

RuPaul

Populaire Drag queen, animateur et producteur américain iconique, Rupaul est évidemment créateur de l’émission RuPaul’s Drag Race, qui a profondément influencé la visibilité et la culture drag dans le monde.

Queen Latifah Conner Ives

Queen Latifah

Rappeuse, actrice et productrice américaine primée, pionnière du hip-hop féminin et figure majeure du cinéma et de la télévision depuis les années 1990.

Conner Ives

Créateur de mode américain basé à Londres, reconnu pour ses créations engagées et son esthétique mêlant références pop, culture queer et durabilité.

Law Roach

Styliste américain de renommée internationale, célèbre pour ses collaborations avec Zendaya et d’autres vedettes, et pour son influence sur le tapis rouge et la mode contemporaine.

Wayman Bannerman

Styliste et directeur artistique américain, membre du duo Wayman + Micah, connu pour habiller de nombreuses célébrités hollywoodiennes et pour son approche audacieuse du style.