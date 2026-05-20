Horoscope du 20 mai au 21 juin 2026

Robert Gareau, ASTROLOGUE

Gémeaux

Le Soleil arrive en Gémeaux, dernier signe avant l’été. Les feuilles naissantes des arbres donneront un nouvel oxygène, l’air sera plus vif. Et Uranus aussi est arrivé dans le signe, avec ses surprises et sa vitalité. Sa haute tension. Pour environ 7 ans. Et même s’il ne touche pas directement le Soleil de toustes les Gémeaux, il sera près au minimum de leur Mercure et/ou Vénus, liés à des aspects de vie très personnels. À savoir l’intellect, les communications, les échanges et la vie affective. Enfin, les natifs du signe vivront bien des surprises, des retournements de situation, des apparitions, des disparitions, qui donneront de la variété au scénario de leur vie. Comme s’ils étaient dans un épisode de Top modèles, Beautés désespérées ou Le cœur a ses raisons… Ils remarqueront cependant qu’ils auront longuement attendu, visualisé même, certains événements qui surviendront. C’est juste qu’ils apparaîtront souvent d’une manière abracadabrantesque. Mais ils seront quand même bienvenus, la première surprise passée. Les amis prendront de la place dans leur vie, ils auront souvent de leur aide. De bons conseils. Et s’ils sont à leur compte, leur clientèle est considérée comme des amis. De sorte qu’avec l’aide d’Uranus, elle devrait augmenter. Et gagner en qualité. Soudainement. Des Gémeaux propriétaires de restos, de bars, de spas le constateront à un moment donné, leur clientèle aura doublé en un mois… Saturne du Bélier appuiera l’influence d’Uranus à cet égard. Il devrait même la fidéliser. Et les vieux amis auront une belle place dans le cœur des natifs. Indéfinissable… Il y en a qui auront une figure d’autorité bienveillante. Du père sage, d’une mère prévenante… Et qu’on retrouve de vie en vie au bon moment. Jupiter en Lion leur fera apprécier leur quotidien, les gens qu’ils rencontrent au jour le jour. La fratrie aussi, même si elle est dispersée. Ou rare. Ils seront favorisés dans leurs petits voyages, de la maison au travail. Qu’ils respectent les limites de vitesse et la loi cependant, sinon ils se feront vite ramener à l’ordre. Ils seront tentés de prendre un véhicule plus gros s’ils changent, qu’ils gardent à l’esprit leurs réels besoins. Bien qu’avec Jupiter en Lion comme guide, ils seront tentés de prendre celui avec un capot doré. Et ça me fait penser à un empereur des Gémeaux, reconnu pour son mauvais goût. Les Gémeaux devraient marcher davantage, ce qui aurait une influence bénéfique sur leur santé. Leur moral aussi. Ils garderaient un certain tonus dans leurs muscles en allant au gym. Pour éviter la marchette plus tard. Donc, les Gémeaux arrivent dans une nouvelle ère où les surprises s’additionneront. Ce sera souvent la réponse à un souhait longuement médité. Alors bonne fête, l’éternel ado, tu nous amènes à l’été en riant, dans la bonne humeur, et nous sommes juste heureux de t’y accompagner !

Cancer

Après un an passé chez-vous, Jupiter vous quittera à la fin juin. Il vous aura certainement amené une

aventure ou deux où vous aurez grandi. Vous serez plus aguerri ainsi du côté matériel et vous aurez bientôt une occasion de vous enrichir. Vous penserez longuement à un aspect décevant de votre vie où vos proches ne vous comprennent pas. Et même vous n’êtes plus sûr. Laissez passer le temps, vous y verrez plus clair.

Lion

Ça ne sera plus long, le 30 juin, Jupiter sera chez-vous. Vous résoudrez alors une quadrature du cercle gossante qui vous immobilisait quelque part. Vous vous sentirez alors libre d’agir et vous verrez vite des résultats dans vos projets. Vous réaliserez que vous avez des sentiments mitigés envers certains copains, ce sera le signe qu’il faut en oublier. D’ailleurs, vous rencontrerez quelqu’un de bien plus troublant. Il en sera magnétique.

Vierge

Ça deviendra plus stressant au travail, les échéances vont s’additionner. Mais vous vous en sortirez très bien. On devrait même vous confier de nouvelles responsabilités. Et ce ne sera pas une folie si vous pensez travailler ailleurs, même si c’est moins payant. En autant que vous soyez à l’aise avec votre choix. Des artistes auront soudainement du succès, ils deviendront même célèbres. Vous aurez à vous occuper d’un être démuni.

Balance

C’est le temps de faire du nouveau, de tenter l’impossible. On y va ? Vous partirez en voyage assez vite vers une destination inattendue, à cause de quelqu’un. D’une invitation surprenante. Ou d’un gain… Vous n’échangerez pas avec l’Alchimiste, mais vous aurez quand même des conversations aux couleurs ambrées avec un être à l’esprit fumant. Attirant. Vos pensées évoluent vite ces temps-ci, vous percevez et créez votre vie autrement.

Scorpion

Bien des gens changent autour de vous. Ils vieillissent, deviennent plus légers. D’autres deviennent forts, ils rient bruyamment. Ils sont toujours debout. Vous aussi vous changez, du côté du fric, où vous prendrez le temps de faire des plans. En restant très réaliste. Vos rêves éveillés sont intéressants, ils vous disent où aller. Qui côtoyer. Vous aurez de belles soirées. Un peu clandestines, où vous n’aurez pas toujours le contrôle.

Sagittaire

Vous écouterez les gens, en les trouvant intéressants. Certains même d’une sagesse attirante. Persuasive. Il y en a qui vous surprendront, alors qu’Uranus des Gémeaux vous les présentera. Enfin, vous trouverez bien des gens pour jaser, vous aider à éclairer votre esprit. Vous remettrez peut-être en question votre relation si vous êtes en couple, mais en restant sage. Ceux qui sont seuls croiseront un cowboy au saloon pour prendre une bière.

Capricorne

La réalité vous rattrape au travail, où vous devrez vous démener fort pour conserver vos acquis. Ou pour atteindre vos objectifs. Mais au moins serez-vous bien payé, on sera conscient de vos efforts. D’autres auront une occasion de changer de boîte, de domaine même, pour tenter une aventure. Votre signe vous promet la longévité, ce serait bien que vous la viviez en santé. Sans boucane ni chimique. Faites du ménage. Nicki.

Verseau

Vous êtes un signe fixe. Fort donc, intense. Souvent trop. Raide comme un manche à balai. Mais là, il serait temps de relaxer, de vous ménager. Pour vous ressourcer. Vous rencontrerez d’ailleurs au moins

une personne sur la même longueur d’onde, vous fraterniserez vite. Il y en a aussi qui vivront une

romance sans arrière-pensée. Rafraîchissante. Qu’ils en profitent avant que Jupiter en Lion ne tente de

s’imposer, sur ses talons Louis XIV.

Poissons

Saturne et Neptune partis, c’est comme si vous sortiez d’un rêve. D’une institution. Tout devient plus facile, vous renouez avec la joie de vivre. La chance… Vous apprécierez les moments passés à la maison, même les plus ordinaires. Vous aurez plus de visite, certains resteront même à coucher, sur le divan. Ils seront moins intimidés. Enfin, si vous devez vivre du changement à la maison, vous le saurez maintenant. Et ce sera excellent.

Bélier

Vous apprendrez bien des nouvelles. Sur lui, sur elle. Sur l’autre aussi, à côté. Vous devrez changer vos plans parfois, parce que tout ira vite et vous aurez des invitations surprenantes. Mais tentantes. Si vous avez à changer de véhicule, tenez compte de la réalité. Comme votre budget. Mais aussi la météo. Il y a bien du monde chez les voisins. Des timides. D’autres qui savent vivre. Et ceux avec qui vous devez être sur vos gardes. Prudent.

Taureau

Vous avez le tour avec l’argent et encore là, vous aurez du succès dans une de vos entreprises. Vous deviendrez plus conscient aussi qu’il y a des choses qui ne s’achètent pas et qui sont néanmoins très désirables. Et vous réussirez aussi de ce côté, en attirant le regard de quelqu’un. En volant un p’tit bec. Vous saurez être attentif à ce qui en vaut vraiment la peine. La nature calmera votre esprit, au parc ou dans la forêt profonde.