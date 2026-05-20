Oh La ! La ! Un cabaret des plus festifs pour amasser des fonds !

Déjà une 7e édition pour cette belle soirée qu’est le Cabaret Oh La ! La ! au profit de la Maison du Parc. Toute une brochette de drag queens vous attend au Cabaret Mado pour vous amuser follement entre ami·e·s et assister à des performances toutes plus endiablées les unes que les autres. Quand ?

Le mercredi 3 juin dès 19 h. On souhaite ainsi recueillir des fonds pour cette maison, fondée en 1991, qui vient en aide aux personnes vivant avec le VIH/sida et qui constitue l’un des derniers lieux d’hébergement au Canada pour ces personnes ayant des besoins particuliers. On espère récolter entre 20 000 $ et 25 000 $ pour cette édition-ci.

Vous ne risquez pas de vous ennuyer sur votre chaise, c’est garanti ! Vous aurez même envie de vous lever et de vous mettre à danser follement ! Les drag queens extravagantes et énergiques — Manny Tuazon, Bambi Dextrous, Emma Déjà Vu, Lady Boom Boom et Ruby Doll — seront de la partie pour cette soirée du Cabaret Oh La ! La !, qui fera vibrer sans contredit le Cabaret Mado. Des paillettes à profusion, des plumes, des talons hauts et des tenues très colorées seront au rendez-vous pour vous faire passer des moments remplis de bonheur et d’humour. Tracy Trash et Plastik Patrik assureront l’animation de ce Oh La ! La ! « Nous sommes très choyé·e·s encore cette année de l’implication des drags dans le spectacle et elles le font toutes bénévolement, ajoute Thomas Leslie, président du conseil d’administration de la Maison du Parc. Elles croient en cette cause, elles s’impliquent activement pour faire de Oh La ! La ! un bel événement festif. »

Un soutien essentiel

« Nous avons dépassé les 20 000 $ en 2025 et notre objectif est d’atteindre cette année au moins la même somme. Mais j’ai bon espoir qu’on va dépasser ce montant », explique Thomas Leslie, qui est également directeur général de la Fondation Macdonald Stewart.

« Déjà, nous avons l’appui de Gilead Sciences, de Morgan Stanley et des Pharmacies Martin Duquette, entre autres. » Il faut rappeler que des personnes ont toujours besoin d’un organisme comme la Maison du Parc. On parle de moins en moins souvent du VIH/sida de nos jours; pourtant, c’est encore une maladie importante qui touche de près les membres des communautés LGBTQ+. « Nous avons la chance de pouvoir compter sur un personnel et des bénévoles dévoué·e·s à cette cause », explique Thomas Leslie, président du conseil depuis 2018, membre du même conseil d’administration depuis 2012 et également bénévole depuis 2004 à la Maison du Parc. Il a aussi été chanteur et soliste bénévole à plusieurs reprises dans le chœur du concert Voix d’espoir / Voices of Hope.

Des événements-bénéfice pour maintenir en vie ce groupe communautaire

Il est important de se rappeler que de telles activités de collecte de fonds sont essentielles au bien-être des résidentes et résidents vivant avec le VIH/sida dans cette maison d’hébergement communautaire, qui offre non seulement du soutien et de la réhabilitation, mais aussi des soins palliatifs à ceux et celles dont la situation est particulièrement critique.

C’est pourquoi la Maison du Parc organise deux collectes de fonds chaque année : l’une joyeuse et festive, comme le Cabaret Oh La ! La !, à l’été, et l’autre plus inspirante, presque méditative, à l’automne — le concert Voix d’espoir, qui se tiendra en novembre prochain. On comptera, comme d’habitude et de façon traditionnelle, sur la participation de membres de l’Association des musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal, ainsi que du chœur de l’église St. Andrew and St. Paul.

INFOS | Oh La ! La ! le mercredi 3 juin à 19 h (portes ouvertes à 18 h), au Cabaret Mado, 1115, rue Sainte-Catherine Est, Montréal. Billets et réservation : 25 $. Maison du Parc, 514-523-6467 ou https://www.maisonduparc.org