La révolution queer avance lentement, mais sûrement

La représentation LGBTQ+ dans le jeu vidéo progresse depuis quelques années de manière plus visible. Pourtant, selon divers inventaires spécialisés, moins de 2 % des jeux majeurs affichent officiellement du contenu LGBTQ+ dans leur marketing. La diversité sexuelle et de genre demeure donc minoritaire — mais elle s’impose de plus en plus dans les récits, les mécaniques de jeu et les systèmes de personnalisation.

Depuis 2021, une nouvelle génération de titres, indépendants comme AAA, contribue à

transformer le paysage vidéoludique. Tour d’horizon thématique de ces jeux qui participent à cette évolution.

La personnalisation d’identité : sortir du binaire L’un des changements les plus marquants des dernières années concerne la création de personnage.

Avec Baldur’s Gate 3 (2023), le RPG de Larian Studios, les joueurs peuvent dissocier genre, pronoms, voix et apparence corporelle. Les romances queer ne sont ni marginales ni pénalisées : elles sont pleinement intégrées à l’univers narratif. L’identité n’y est pas un argument marketing, mais une donnée naturelle du monde fictif.

Dans la même logique, Dragon Age: The Veilguard (2024) poursuit cette approche inclusive en proposant des options de genre élargies et des personnages LGBTQ+ complexes. Même des franchises plus légères évoluent. Tomodachi Life: Living the Dream (2026) permettra de créer des Miis non binaires, de définir des orientations variées — y compris aromantiques ou asexuelles — et de s’habiller sans restriction de genre, corrigeant des limites longtemps critiquées.

Les romances queer au cœur du récit

D’autres jeux placent directement les relations LGBTQ+ au centre de leur narration. Life Is Strange: Double Exposure (2024) poursuit la tradition de la série en explorant des dynamiques sapphiques et des relations queer où l’identité influence réellement les interactions.

Lost Records: Bloom & Rage (2025), co-développé à Montréal, met en scène quatre femmes dont les relations queer structurent l’ensemble du récit. Ici, la diversité de genre et d’orientation n’est pas périphérique : elle façonne l’histoire.

Stray Gods: The Roleplaying Musical (2023) propose quant à lui un RPG musical où les choix affectifs du joueur déterminent les trajectoires relationnelles, incluant plusieurs romances queer significatives.

Dans un registre plus intimiste, Butterfly Soup 2 (2022) suit quatre adolescentes queer explorant amour, amitié et héritage culturel avec humour et sensibilité. Le jeu a été salué pour sa représentation authentique de la jeunesse lesbienne.

Même des jeux hybrides comme Boyfriend Dungeon (2021, réédition 2023) brouillent les frontières : ce mélange de donjon-crawler et de simulateur relationnel permet des romances variées, sans hiérarchisation hétérotraditionnelle.

La visibilité trans et non binaire

Longtemps absentes ou caricaturées, les identités trans et non binaires trouvent désormais une place plus nuancée. Tell Me Why (édition optimisée 2021), développé par Dontnod, demeure un jalon important : Tyler Ronan, homme trans jouable et interprété par un acteur trans, est traité avec profondeur, son identité intégrée naturellement au récit.

If Found… (version console 2021), du studio irlandais DREAMFEEL, raconte l’histoire d’une jeune femme trans en Irlande dans les années 1990. Le geste de gameplay — effacer des pages d’un journal intime — devient métaphore de la mémoire, du rejet familial et de la transition. Rarement un jeu aura abordé la transidentité avec une telle frontalité émotionnelle.

Dans Goodbye Volcano High (2023), le personnage principal est non binaire, doublé par une personne non binaire. Le jeu propose un coming-of-age queer délicat, où l’identité est présentée sans didactisme.

A Year of Springs (2021), compilation de visual novels de la créatrice npckc, explore avec douceur les réalités d’une femme trans au Japon, notamment à travers des situations quotidiennes comme la fréquentation d’onsen.

L’esthétique queer assumée

Du côté indépendant, une tendance forte se dessine : l’identité queer n’est plus un « sujet spécia l», mais une sensibilité esthétique. The Cosmic Wheel Sisterhood (2023), du studio Deconstructeam, propose un univers mystique camp et féministe où plusieurs personnages sont queer. Tarot, sorcellerie et destin s’entremêlent dans une narration profondément LGBTQ+.

Heaven Will Be Mine (version console 2021) met en scène des femmes queer pilotant des mechas dans un conflit politique, fusionnant science-fiction et militantisme sapphique. We Know the Devil (réédition 2022) utilise l’allégorie d’un camp religieux pour explorer la honte queer, dans une esthétique glitch devenue culte.

A Normal Lost Phone continue d’explorer l’identité de genre à travers une enquête intime sur le téléphone d’un·e inconnu·e, invitant à l’empathie plutôt qu’au jugement. Même Small Saga (2023), RPG indépendant mettant en scène des animaux urbains, intègre des personnages queer dans une réflexion métaphorique sur la marginalité.

L’inclusion dans le mainstream

Certains titres grand public intègrent aussi des éléments LGBTQ+, même si l’ampleur varie.

Overwatch 2 compte désormais plusieurs personnages ouvertement queer. Marvel Rivals (Saison 4, 2025) officialise Angela comme personnage lesbien canonique. Cyberpunk 2077 (version 2.0) propose des romances queer intégrées au gameplay. Animal Crossing: New Horizons continue d’offrir une liberté d’expression identitaire appréciée par les communautés LGBTQ+.

Une transformation en cours

Depuis 2021, plusieurs tendances émergent clairement : la personnalisation d’identité devient plus flexible. Les romances queer sont valorisées plutôt que marginalisées. Les personnages trans et non binaires sont écrits avec plus de nuance. Les récits queer ne se limitent plus à la souffrance : ils explorent aussi l’intimité, la joie, le désir et la communauté.

Si la progression reste lente — en partie parce que le jeu vidéo est une industrie en mutation constante — les changements sont réels. On ne joue plus en 2026 comme en 2006. Les publics se diversifient, les outils évoluent, et les récits suivent. Pour de nombreux joueurs et joueuses queer, ces jeux ne sont pas qu’un divertissement : ils offrent une validation identitaire, un espace où l’on peut se reconnaître sans caricature.

En somme, la révolution vidéoludique queer n’est pas spectaculaire. Mais elle transforme peu à peu le médium de l’intérieur.