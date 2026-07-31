La 1ère drag élue au poste de PM à Canada’s Drag Race All Stars 1 – Ép.4

L’étau se resserre à Canada’s Drag Race All Stars 1, alors que les reines toujours dans la compétition ont fait campagne pour devenir PM du pays en vantant leurs mérites et en salissant leurs adversaires, lors du quatrième épisode de la saison. Attention : divulgâcheurs à venir!

Après l’élimination de Juice Boxx et la deuxième victoire d’Aurora Matrix, qui est en position de tête dans la course, les reines sont revenues dans l’atelier.

Dans le cadre du mini défi de la semaine, elles devaient améliorer un look célèbre (pour les mauvaises raisons) tiré des saisons précédentes de la franchise canadienne.

Disposant de seulement 30 minutes en équipe de deux, Nearah et Sami, Tiffany et Jada, Aurora et Makayla ont coupé, collé et accessoirisé autant que possible pour nous offrir des versions fort divertissantes. Mention spéciale au dernier tandem qui s’attaquait à la création de Melinda Verga qui prétendait faire référence à Vivienne Westwood… Comme de raison, elles ont gagné la palme.

Peu après, Brooke Lynn Hytes a présenté le défi principal consistant à imaginer, écrire et performer une campagne politique divertissante et convaincante pour devenir la première drag PM au Canada. Trois par trois, elles se sont présentées devant l’écran vert pour tourner leurs pitreries.

Lors du bref aperçu offert par la production, on a compris qu’Aurora était à la fois trop structurée et pas assez détendue, alors qu’elle offrait un message vide qui avait peu à offrir à sa communauté.

Très nerveuse au départ, Nearah Nuff a réussi à s’amuser. On sentait la soupe chaude pour Makayla Couture. Sami semblait très drôle. Tiffany un peu cringe. Et Jada, investie et divertissante.

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Pendant le défilé en hommage à la couleur lavande, Makayla a paradé son plus beau look de la saison en devenant une showgirl sexy et classy.

Nearah a fait un clin d’œil intelligent et magnifique aux mariages lavandes (des unions hétérosexuelles entre une lesbienne et un gai ou entre une personne hétéro et une homo, afin de sauver les apparences). Très habile, elle a joué avec les codes masculins du tuxedo et féminins du voile transformé en traîne.

La robe d’Aurora était jolie d’emblée, mais certainement magnifiée par son maquillage de chat ultra réussi, la boule de laine qu’elle a lancée devant elle et les morceaux de fourrures qui l’enveloppaient.

La petite robe courte et la jolie coiffe de Sami nous ont laissé sur notre faim.

Dans l’espoir de célébrer la culture traditionnelle vietnamienne, Tiffany Ann Co a présenté un look très chargé.

Mais pas autant que Jada avec son justaucorps mauve, sa tulle lavande et ses multiples pierres précieuses. On ignore encore si on a trouvé ça grandiose ou infiniment too much!

POLITICIENNES EN ACTION

En ayant accès aux publicités vidéo en entier, on a pu constater que Makayla manquait d’entrain et qu’elle avait offert ses meilleures idées loufoques à ses collèges.

Aurora essayait très fort d’être drôle, mais elle était beaucoup trop coincée.

Nearah débordait d’énergie, de drôlerie et de belles idées.

Jada avait une superbe attitude, mais un concept très premier degré.

Tiffany était malaisante.

Sami était originale, divertissante et niaiseuse de la plus belle façon!

RÉSULTATS

Makayla, Aurora et Tiffany ont fini dans le bas du classement. Nearah Nuff a arraché la victoire à Sami, probablement grâce à son look supérieur.

Les délibérations autour du dernier Golden Beaver de la saison ont été orientées autour d’un combat de titans pour éliminer une féroce compétitrice. Ainsi, la peu menaçante Tiffany Ann Co a été sauvée par le castor doré dans un vote unanime.

Aurora et Makayla se sont affrontées dans un lipsync sur la chanson Black Eye (Allie X). Les deux concurrentes étaient particulièrement « fierce » dès les premières secondes.

Si l’animatrice a qualifié la performance de meilleur lipsync présenté en neuf saisons au Canada, on ne peut s’empêcher de mentionner que l’énergie et la détermination semblaient faiblir dans le regard de Makayla, pendant qu’Aurora montait son niveau d’un cran.

Bref, Aurora Matrix a été sauvée par les juges, alors que Makayla Couture a été renvoyée à la maison.