Montréal lance sa première Semaine Design

Ce printemps, Montréal vibrera au rythme du design et de l’architecture. Du 28 avril au 7 mai 2026, la métropole accueillera la toute première Semaine Design de Montréal, une initiative imaginée par Index-Design, organisée par Archi-Design QC. Pendant dix jours, expositions, parcours architecturaux, portes ouvertes d’ateliers et conférences investiront divers lieux de la ville afin de mettre en valeur la vitalité de la scène montréalaise.



L’événement marque aussi une étape symbolique : le 20e anniversaire de l’entrée de Montréal dans le Réseau des villes créatives de l’UNESCO à titre de Ville de design. Une reconnaissance qui souligne depuis deux décennies le rôle central du design dans le développement culturel et urbain de la métropole.

Un événement qui élargit le Salon Index-Design

La Semaine Design de Montréal s’inscrit dans l’évolution du Salon professionnel Index-Design, anciennement appelé Complètement Design. L’événement prend désormais la forme d’une manifestation plus large destinée autant aux professionnels du secteur qu’au grand public.

Au total, une cinquantaine d’événements et d’adresses seront activés un peu partout sur l’île. La programmation investira institutions culturelles, galeries, bâtiments emblématiques et ateliers de création, offrant un aperçu de la diversité des pratiques qui composent aujourd’hui l’écosystème du design montréalais.

Au cœur de la programmation professionnelle, le Salon Index-Design se tiendra le 30 avril au Grand Quai, réunissant plus de 70 exposants et une trentaine de conférenciers issus des milieux de l’architecture et du design. Une dizaine d’activités destinées aux professionnels — conférences, discussions et rencontres sectorielles — sont également prévues tout au long de la semaine. La première édition accueillera par ailleurs la designer britannique Bethan Laura Wood comme invitée d’honneur. Connue pour ses créations audacieuses et colorées, elle figure parmi les figures marquantes du design contemporain international.

Un parcours pour découvrir la scène locale

Plusieurs activités seront destinées au grand public curieux de design intérieur, d’architecture et de création contemporaine. Parmi elles, le Parcours Design Montréal, qui permettra de visiter différents studios et espaces de création afin de rencontrer designers établis et talents émergents.

Cette initiative vise notamment à rapprocher les créateurs de la population et à faire découvrir la diversité des pratiques locales. Des expositions et installations à travers la ville Parmi les projets présentés, l’exposition Objets Mous, organisée par le collectif Double Entendre au White Wall Studio sur le Plateau-Mont-Royal, explorera le potentiel créatif des matériaux souples. Designers, artistes et architectes y proposeront des objets et luminaires conçus à partir de tissus, mousses, papiers ou silicones, interrogeant les notions de forme, de structure et de permanence dans le design contemporain.

Dans le Mile-End, le studio de luminaires Lambert & Fils ouvrira exceptionnellement au public les portes de la Galerie 6250, adjacente à ses ateliers. Pour l’occasion, l’entreprise invite la compagnie de mobilier torontoise Ourse à occuper l’espace. Une scénographie spécialement conçue pour l’événement mettra en dialogue mobilier et luminaires issus de collaborations avec plusieurs designers, dont Thom Fougere Studio, Kwangho Lee et Rachel Bussin.

Toujours sur le Plateau-Mont-Royal, Michael Godmer Studio présentera

L’appartement, une installation immersive dans un logement habité transformé en « portfolio vivant ». Mobilier, objets et éléments d’aménagement conçus par des artisans locaux y seront intégrés au décor quotidien, mettant en valeur le savoir-faire des créateurs montréalais.

À la Cité-des-Hospitalières, l’exposition Habiter la couleur : objets, matières et volumes en transformation réunira plusieurs studios — Atelier C.u.b, Laboratoire Textile, Atelier b, Annie Legault et Studio Minéral — autour d’une exploration des interactions entre couleur, texture et lumière. Présentée dans la chapelle du site patrimonial, l’installation proposera un dialogue entre création contemporaine et architecture historique.

Design, patrimoine et réemploi

La programmation inclut aussi des projets qui interrogent les transformations urbaines et le réemploi des bâtiments. C’est notamment le cas de Matière Sensible, une exposition présentée au Couvent des Franciscains, dans Rosemont. Organisée par Entremise et le collectif Nouveau Milieu, elle mettra en valeur des œuvres réalisées à partir de matériaux récupérés, notamment les bancs en chêne rouge de l’ancienne chapelle du couvent. Des visites guidées permettront également de découvrir cet ensemble architectural construit entre 1914 et 1960, récemment acquis pour être transformé en projet à vocation sociale.

PHOTO: Félix Michaud PHOTO: Félix Michaud

L’architecture en mouvement

La semaine proposera aussi une activité plus inattendue : la Course Architecturale, organisée par Modulor et LeClub. Sur un parcours de cinq kilomètres reliant le Mile-Ex, le Mile-End et le Plateau-Mont-Royal, les participants découvriront le paysage urbain sous la conduite d’un expert en architecture. Des arrêts ponctueront le trajet afin d’explorer des bâtiments rarement accessibles au

public.

Une nouvelle galerie nomade

Dans le Quartier des spectacles, la galerie itinérante MOLD présentera l’exposition Passagers, réunissant les œuvres d’une dizaine de designers et artistes, dont Émile Algue, Geneviève Grenier, Simon Johns et Sophie Murphy. L’exposition marquera le lancement officiel de cette nouvelle galerie nomade. Du côté du Mile-Ex, Ex-Tension, un projet collectif orchestré par Procedures Industry dans le nouvel espace d’Atelier L’Abri, mettra en lumière la densité créative du quartier en réunissant designers et artisans locaux autour d’une exposition immersive.

Enfin, le Studio Beaumont ouvrira ses ateliers au public dans le cadre de l’événement Tant que nous sommes ici. Installé dans un ancien bâtiment industriel, le lieu accueille plusieurs artistes et designers qui partageront leurs espaces de travail et présenteront œuvres, prototypes et projets en cours.

Un levier culturel et urbain

Pour la Ville de Montréal, qui soutient l’initiative, la Semaine Design s’inscrit dans une stratégie plus large visant à positionner le design comme levier de transformation urbaine et environnementale. Deuxième plus grande ville francophone au monde, Montréal mise depuis plusieurs années sur la créativité et l’innovation pour renforcer son identité culturelle et développer des approches durables en matière d’aménagement, notamment dans le domaine de l’économie circulaire. En réunissant designers, architectes, entreprises et citoyens, la Semaine Design de Montréal espère ainsi devenir un nouveau rendez-vous annuel capable de faire dialoguer création, patrimoine et avenir urbain.

INFOS | La programmation complète est disponible sur le site de l’événement.

https://www.semainedesigndemontreal.com