Le grand ménage du printemps selon La Maison Générale

Le ménage de printemps, c’est une remise à zéro annuelle après des mois de portes fermées, de chauffage à plein régime et d’air qui tourne en circuit fermé. La plupart des gens s’y attaquent surface par surface, au gré de ce qui saute aux yeux. Avec un peu de méthode et les bons outils, on fait mieux en moins de temps. La Maison Générale partage trois astuces concrètes.



Commencer par le haut, finir par le sol

C’est la règle la plus ignorée et la plus efficace. Poussière des moulures, toiles au plafond, dessus des armoires : tout ça redescend. Si vous nettoyez le plancher en premier, vous recommencez deux fois. Le grand plumeau en plumes d’autruche d’Andrée Jardin, avec son manche en bois de 120 cm, permet d’atteindre les zones difficiles d’accès, escaliers et plafonds compris, sans déplacer les meubles ni monter sur un escabeau.



Un seul produit, toute la maison

Le savon de Marseille en cube de Fer à Cheval est un nettoyant multi-usages redoutablement efficace : il nettoie, dégraisse et détache sans résidus chimiques, sur les surfaces comme sur le linge le plus délicat. Fondée en 1856, Fer à Cheval est la plus ancienne savonnerie de Marseille encore en activité, et ses produits sont élaborés au chaudron selon la méthode ancestrale.

Pour les planchers et les murs, une poignée de copeaux du Cube pur olive, dans un seau d’eau chaude avec une vadrouille ou une éponge, et on rince. Terrasse en bois : même principe, avec une brosse rigide pour déloger les moisissures accumulées depuis l’automne. Canapés en cuir : un gant humidifié au savon, des gestes circulaires pour nettoyer et hydrater le cuir, et on laisse sécher. Sur les taches tenaces, on frotte directement avec le pain humidifié avant le lavage, et on laisse agir quelques heures si nécessaire.



Investir dans des outils qui durent

Les outils jetables ou bas de gamme se déforment, perdent leurs fibres, et finissent à la poubelle après trois utilisations. Andrée Jardin fabrique ses brosses et balais en bois de hêtre issu de forêts françaises gérées durablement, avec des fibres 100 % naturelles, entièrement fabriqués en France.

Le grand ménage mérite mieux que des produits chimiques génériques dans des contenants en plastique. Ces deux lignes offrent une alternative cohérente, du plancher au plafond.



INFOS | Les deux marques sont disponibles chez La Maison Générale* sur l’Avenue Laurier Ouest, et sur la boutique en ligne à lamaisongenerale.ca

* Fondée à Saint-Malo en 1946 par Lucienne Thibaut, La Maison Générale est une entreprise familiale qui s’est imposée au fil des décennies comme une référence en design, mode et décoration. La boutique est une destination pour ceux qui cherchent des objets du quotidien pensés sur le long terme, pas des tendances saisonnières. Fer à Cheval et Andrée Jardin incarnent un savoir-faire artisanal français qui a survécu précisément parce qu’il est fonctionnel, pas seulement beau.