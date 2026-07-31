L’AGENDA QUEER de Fugues d’août 2026 : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

Vendredi 31 juillet 2026

🏳️‍🌈 Fierté Montréal Pride 2026 – du 31 juillet au 9 août 2026 https://fiertemontreal.com/

👑 Fierté Montréal accueille la Course Capotée, à la scène Loto-Québec

🏳️‍🌈 Fierté Montréal et Cercle Indigiqueer présentent Lumière des Nations avec Laura Niquay, Jeremy Dutcher et l’Aînée Sedalia Fazio, au National

🥳 Fierté Montréal présente Rendez-vous nocturnes avec Kimmortal, Calamine et DJ Thatz, aux Jardins Gamelin

🏳️‍🌈 Fierté Montréal accueille le Marché Arc-en-ciel, rue Sainte-Catherine Est

👑 Deux fois par mois, Michel Dorion Show à La Boîte à Chantal, un endroit accueillant, convivial, pour passer une soirée mémorable. Chansons, humour, émotions et plaisirs. Une occasion parfaite de se retrouver et de partager un beau moment ensemble ! dès 21 h à La Boîte à Chantal (13291 rue Sherbrooke Est)

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Marla Deer, Lady Boom Boom et Bambi Dextrous, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 L’expo Deuil actif se tient du 31 juillet 2026 au 14 février 2027 au MEM – Centre des mémoires montréalaises. Entrée gratuite.

💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis au Stock n Soda

👑 Vendredi c’est exquis, Bar Le Cocktail

🎶 Ariana Grande : The Eternal Sunshine Tour, Bell Centre

🥳 DÔMESICLE x HOMEBY6 avec Acemo et Casa Kobrae b2b Felix Patray, SAT

🥳 L’Euguélionne Feminist Bookstore et T.I.T.S. Collective présentent Slutty & Solidaire avec venus in bed, Jasleen, San Farafina et Atity, SAT

😂 Queer Cruising avec Phil Mcarr, Club DD’s

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titanique transforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

🏳️‍🌈 L’expo Deuil actif se tient du 31 juillet 2026 au 14 février 2027 au MEM – Centre des mémoires montréalaises. Entrée gratuite.



🏳️‍🌈 Fierté Montréal présente L’émergence du Village gai (Montréal, 1974-1990), au 1314, rue Sainte-Catherine Est



🥳 L’Euguélionne Feminist Bookstore et T.I.T.S. Collective présentent Slutty & Solidaire avec venus in bed, Jasleen, San Farafina et Atity, SAT



📚 Fierté Montréal et Fierté littéraire présentent Des livres et des paillettes avec Jessie Précieuse, à la Place du Village



💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis au Stock n Soda



👑 Vendredi c’est exquis, Bar Le Cocktail





👑 Fierté Montréal présente Drags en folie! avec Naomi Eddy, Alastair Sin, Alexandra Moss, Jay Show, Jenna Seppa, Kelly Day, Krystella Fame, La Bille Hatch, La Regina, Mimi Fatale et Novah, à la scène Loto-Québec



👯‍♀️ Fierté Montréal et Supernature présentent Supernature Vol. 3 – Édition Fierté Montréal avec Haejun, Roland Belaza, DJ BlakGold, Flame, Moodz, Paolo Askia et Princess Shayla, au Club Soda.

Samedi 1er août 2026

🏳️‍🌈 Fierté Montréal Pride 2026 – du 31 juillet au 9 août 2026 https://fiertemontreal.com/

🏳️‍🌈 Le Festival Fierté Montréal et le MONTRÉAL centre-ville (MAD) présentent le Marché Arc-en-ciel, rue Sainte-Catherine Est



🏳️‍🌈 Le Festival Fierté Montréal et les Archives gaies du Québec présentent L’émergence du Village gai (Montréal 1974-1990), rue Sainte-Catherine Est



📚 Le Festival Fierté Montréal et Fierté littéraire présentent Les signes de la diversité, mettant en vedette des poètes et auteur·trices sourd·es, avec Pierre-Olivier Beaulac-Bouchard, Place du Village



📚 Le Festival Fierté Montréal et Fierté littéraire présentent La diversité en toutes lettres, mettant en vedette des auteur·trices littéraires queer BIPOC, avec Maguy Métellus, Place du Village



🎶 Le Festival Fierté Montréal présente Dee Joyce, Scène Loto-Québec



🎶 Le Festival Fierté Montréal présente Popstars queers avec J4DE, Aizysse Baga, ANGELO, Chris Cool, Jandrou et Serena Smith, Scène Loto-Québec

🥳 Le Festival Fierté Montréal présente Unikorn Vol. 4 – Édition Fierté Montréal avec Awwful, KINGCHELLA, Luna Dubois, Miss Luxury, Odile, OZA, Serena Smith, Sisi Superstar et Star Amerasu, Club Soda

🥳 Le Festival Fierté Montréal présente Pleasuredome Vol. 4 – Édition Fierté Montréalavec Delicious, DJ Hermano, West End Gays et William Francis, SAT

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Marla Deer, Lady Boom Boom et Bambi Dextrous, Cabaret Mado

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titanique transforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

🥳 Emo Vs Neko, Cabaret Berlin



🎭 Fierce : une édition spéciale burlesque de la Fierté avec Ell Eros, Quinzy Chase, Petro, Queeff Latina, Casquivano, Penny Romanoff et Moonshine Sunshine, The Wiggle Room



👑 Telle mère, telle fille : édition Fierté avec Emma Déjàvu et Krystella Fame, Bar Le Cocktail



👑 Saturday Slay avec Sally-D, Démone LaStrange, EmmÖtional Damage et Phoenix Vyxen, Bar Le Cocktail



👑 Jimmy Moore personnifie Taylor Swift : The Eras Tour, Cabaret Mado



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Marla Deer, Lady Boom Boom, Bambi Dextrous et Nana, Cabaret Mado



👑 Le Late Night avec Victoire de Rockwell, Esirena et Daisy Wood, Cabaret Mado

🎶 Festival Noise Not Borders : Matinée avec Tower of One, Slacker, Hurta, Bastón et Area 9, Quai des Brumes



🎶 Festival Noise Not Borders avec Lasso, Soga, Jug, Inhumane, Extraña Humana, Djinn et Apátridas, La Sala Rossa



🎤 Bareoke : karaoké avec strip-tease, Café Cléopatra



🥳 Come Out! La plus grande fête dyke de l’été avec DJ V!A, Club DD’s et Champs



📚 Le Club de lecture Violet Hour lit De Profundis d’Oscar Wilde, Espace des Possibles, dans La Petite-Patrie



🎶 Good Shows présente Crystallmess avec DJ Chaotic Ugly, Gabber Eleganza, D. Blavatsky, The Bald Girl, Mowie et Outback, SAT



🥳 Flush avec DJ Mini, Dijipoune et Twan, Le Système

🎭 DZ Partout, une célébration de l’héritage algérien avec Kouliya, Manalou, Punk à Poules et Raheela, L’idéal bar & contenus



🎭 AlterHéros et PAQC présentent Le Cabaret indomptable, Cabaret Lion d’Or



🥳 Le Pelea Boxing Club présente Pikete Day Rave avec MCherry, La Niña Kiwi et DJ Punani, Pelea Boxing Club



🏳️‍🌈 Wild Pride présente Bodywork au parc! avec Wanda, Iggy et Sorya, parc Sir-Wilfrid-Laurier



🏳️‍🌈 Wild Pride présente la discussion RAWR : Rituels aléatoires et sauvages, Proto Studio



🏳️‍🌈 Wild Pride et PAQC présentent Blanc comme neige avec Rose-Ingrid Benjamin, Proto Studio

Dimanche 2 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté Montréal Pride 2026 – du 31 juillet au 9 août 2026 https://fiertemontreal.com/

🏳️‍🌈 Le Festival Fierté Montréal et le MONTRÉAL centre-ville (MAD) présentent le Marché Arc-en-ciel, rue Sainte-Catherine Est

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titanique transforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

🏳️‍🌈 Le Festival Fierté Montréal et les Archives gaies du Québec présentent L’émergence du Village gai (Montréal 1974-1990), rue Sainte-Catherine Est



📚 Le Festival Fierté Montréal et Fierté littéraire présentent Transpoésies, mettant en vedette des poètes queer, avec Pascale Cormier, Place du Village



👑 Le Festival Fierté Montréal présente Nostalgia avec Rainbow mettant en vedette Rainbow, Scène Loto-Québec



👑 Le Festival Fierté Montréal présente Haute Couture X Chrome 80 avec Lady Boom Boom, Alastair Sin, Crystal Starz, Esirena, Peggy Sue et Rawbin, Scène Loto-Québec

🥳 Dad Bod avec Dr Love et Laura Ingalls, Robin des Bois



🥳 Piknic x VPC : Virtualis avec Awwful, MCherry, Hÿdra, Katamina, leathersheets, Paolo Askia, Sisi Superstar et ura, Village au Pied-du-Courant



🎥 Maddie’s Secret de John Early, avec John Early et Eric Rahill, Cinéma Moderne



🎥 The Incredibly True Adventures of Two Girls in Love de Maria Maggenti, avec Laurel Holloman et Nicole Ari Parker, Cinéma Moderne



🎨 L’exposition Fierté – Pride 3, commissariée par Jennifer Laoun-Rubenstein, Sasha La Photographe, Jorge Tejeda et kimura byol lemoine, se poursuit jusqu’au 29 août 2026, Chez Georges Laoun Opticien



🎭 Queer Karaoke MTL présente une soirée micro ouvert queer, Bar Milton-Parc



👑 Brunch drag Scrambled Legs, animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand



👑 Sunday Funday : Drag pour la Palestine avec Vajayjay La’Belle, Clay Thorris, Valenciaga, Uma Gahd, Ass Catchum, Aurelie Talented, Casanova, Dandi Luv, Elissa Kadik, G-Spott, Genesis Loren, Kleopatra Perfection, Selma Gahd, Sev, Vyper, Dahlia Dior et Phoenix Vyxen, Bar Le Cocktail



👑 Le Tracy Trash Show avec Tracy Trash, Victoire de Rockwell et Sev, Cabaret Mado



🥳 Wild Pride présente Virtualis x Piknic x VPC, Village au Pied-du-Courant



🎶 Wild Pride et ASTTeQ présentent la Vitrine des musicien·nes trans de Wild Prideavec Pyrocene Deathcult, Tall Shadows, Mother Mary, Pudding Chômeur et Hysterical Materialist, La Sotterenea



🏳️‍🌈 Wild Pride présente Célébrez la Fierté à la cathédrale Christ Church, cathédrale Christ Church



🏳️‍🌈 Wild Pride présente Pique-nique Butch Femme, parc La Fontaine



💪 Wild Pride présente les Lesbolympiques, parc La Fontaine



🏳️‍🌈 RAWR : Rituels aléatoires et sauvages – Laboratoires d’arts de la scène queer, Proto Studio



🏳️‍🌈 Wild Pride présente Se découvrir par l’écriture, Proto Studio



🏳️‍🌈 Marché Wild Dykes, L’Euguélionne



🏳️‍🌈 AQUA-lition : familles queer à la plage, plage de Verdun

Lundi 3 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté Montréal Pride 2026 – du 31 juillet au 9 août 2026 https://fiertemontreal.com/

Mardi 4 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté Montréal Pride 2026 – du 31 juillet au 9 août 2026 https://fiertemontreal.com/

💃 Full Gisèle, animé par Gisele Lullaby, une nouvelle thématique chaque semaine avec des artistes drag différents/es chaque mardi à 21h, au Cabaret Mado

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titanique transforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Mercredi 5 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté Montréal Pride 2026 – du 31 juillet au 9 août 2026 https://fiertemontreal.com/

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titanique transforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Jeudi 6 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté Montréal Pride 2026 – du 31 juillet au 9 août 2026 https://fiertemontreal.com/

🪩 Les Jeudis Nostalgie au District Vidéo Lounge

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titanique transforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Vendredi 7 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté Montréal Pride 2026 – du 31 juillet au 9 août 2026 https://fiertemontreal.com/

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Samedi 8 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté Montréal Pride 2026 – du 31 juillet au 9 août 2026 https://fiertemontreal.com/

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Dimanche 9 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté Montréal Pride 2026 – du 31 juillet au 9 août 2026 https://fiertemontreal.com/

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Lundi 10 août 2026

Mardi 11 août 2026

💃 Full Gisèle, animé par Gisele Lullaby, une nouvelle thématique chaque semaine avec des artistes drag différents/es chaque mardi à 21h, au Cabaret Mado

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Mercredi 12 août 2026

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Jeudi 13 août 2026

🪩 Les Jeudis Nostalgie au District Vidéo Lounge

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Vendredi 14 août 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Samedi 15 août 2026

📺 Embarques-tu ? Queer (ETQ) tiendra des auditions ouvertes à toustes, pour la toute première télé-réalité amoureuse queer francophone produite au Québec, saison 1, saphique. La première saison de cette télé-réalité, assurée par une équipe de professionnel·le·s du milieu télévisuel et artistique issu-e-s de la communauté LGBTQ+, mettra de l’avant le parcours de célibataires lesbo-queers, parmi les plus attachant·e·s et unique au Québec. Le 15 août 2026, de midi à 17 h, à L’Idéal Bar & Contenus à Montréal. INFOS : https://linktr.ee/embarquestuqueer

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titanique transforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Dimanche 16 août 2026

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Lundi 17 août 2026

Mardi 18 août 2026

💃 Full Gisèle, animé par Gisele Lullaby, une nouvelle thématique chaque semaine avec des artistes drag différents/es chaque mardi à 21h, au Cabaret Mado

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Mercredi 19 août 2026

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Jeudi 20 août 2026

🪩 Les Jeudis Nostalgie au District Vidéo Lounge

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Vendredi 21 août 2026

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Samedi 22 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

Dimanche 23 août 2026

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

Lundi 24 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

Mardi 25 août 2026

💃 Full Gisèle, animé par Gisele Lullaby, une nouvelle thématique chaque semaine avec des artistes drag différents/es chaque mardi à 21h, au Cabaret Mado.

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

Mercredi 26 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

Jeudi 27 août 2026

🪩 Les Jeudis Nostalgie au District Vidéo Lounge

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

Vendredi 28 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

Samedi 29 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

Dimanche 30 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

Lundi 31 août 2026

Mardi 1 septembre 2026

💃 Full Gisèle, animé par Gisele Lullaby, une nouvelle thématique chaque semaine avec des artistes drag différents/es chaque mardi à 21h, au Cabaret Mado

Mercredi 2 septembre 2026

Jeudi 3 septembre 2026

🪩 Les Jeudis Nostalgie au District Vidéo Lounge

Vendredi 4 septembre 2026

🏳️‍🌈 Fierté de Québec 2026 – du 4 au 6 septembre 2026 https://fiertedequebec.ca/