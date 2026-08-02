Publicité AccueilPhotosBars & clubs Dimanche en Délire avec Monsieur Michel au Bar Le Cocktail par L'équipe de rédaction Bars & clubs 2 août 2026 16 0 Partager FacebookTwitterPinterestLinkedinEmailImprimer Crystal Starz et Gabriel. Monsieur Michel vous reçoit au Dimanche en délire au bar le Cocktail. Crystal Starz au Cocktail. Dimanche en Délire avec Monsieur Michel au Bar Le Cocktail – photos Pascal Forest INFOS : www.barlecocktail.com Inscription à L'Infolettre Entrez votre adresse courriel pour vous inscrire à notre newsletter. Veuillez confirmer votre abonnement !Les champs suivants sont manquants ou incorrects: Prénom Nom Courriel J'accepte la politique de confidentialité et les conditions. ÉtiquettesBar le CocktailClubbingDrag QueenLe VillagePascal Forest Du même auteur Montréal Roller Derby à l’Aréna Howie Morenz L'équipe de rédaction - À Deux à la Place du Village L'équipe de rédaction - 9e anniversaire du District Vidéo Lounge L'équipe de rédaction - A Night at the Cabaret au Wiggle Room L'équipe de rédaction - 12e édition des Gay Games 2026 à Valence L'équipe de rédaction - Vigile du 1er décembre au Parc de l’Espoir L'équipe de rédaction - SUR LE MÊME SUJET 9e anniversaire du District Vidéo Lounge L'équipe de rédaction - À Deux à la Place du Village L'équipe de rédaction - Montréal Roller Derby à l’Aréna Howie Morenz L'équipe de rédaction - A Night at the Cabaret au Wiggle Room L'équipe de rédaction - 45e anniversaire du Le Normandie L'équipe de rédaction - Viva O Brazil au District Vidéo Lounge L'équipe de rédaction - LAISSER UN COMMENTAIRE Annuler la réponse Commenter : S'il vous plaît entrez votre commentaire! Nom : S'il vous plaît entrez votre nom ici Email : Vous avez entré une adresse email incorrecte! Veuillez entrer votre adresse email ici Site : Enregistrer mon nom, email et site web dans ce navigateur pour la prochaine fois que je commenterai. Recherche Publicité Publicité