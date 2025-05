Un moment crucial en 2025, les célébrations dela Fierté au Canada

En 2025, les célébrations de la Fierté au Canada prennent une signification toute particulière, bien au-delà de l’aspect festif auquel le public est désormais habitué. Dans un contexte mondial marqué par la résurgence de mouvements conservateurs, l’érosion des droits des personnes LGBTQ+ dans plusieurs pays, la Fierté de cette année s’affirme comme un acte politique, culturel et communautaire essentiel.

Tout d’abord, 2025 marque le 50e anniversaire des premières marches de la Fierté organisées au Canada, notamment à Vancouver et à Toronto (Montréal soulignera, quant à elle, le cinquantenaire de la première marche de la Fierté à se tenir dans la métropole québécoise, en 2029). Cet anniversaire constitue un jalon historique dans la lutte pour les droits des personnes LGBTQ+ au pays. En 1975, il s’agissait de manifestations modestes, organisées sous la menace d’hostilité, où les participantes et participants revendiquaient le droit d’exister dans l’espace public. Cinquante ans plus tard, ces marches ont évolué en événements nationaux majeurs, célébrés à travers toutes les provinces et territoires, tout en conservant une portée militante. Commémorer ces débuts, c’est aussi rappeler que les droits dont jouit aujourd’hui unea partie de la communauté LGBTQ+ ont été durement acquis.

Ensuite, les enjeux politiques et sociaux qui affectent la communauté queer au Canada et ailleurs justifient une mobilisation accrue en 2025. Plusieurs projets de loi hostiles aux personnes trans ont même été présentés dans certaines provinces canadiennes au cours des dernières années, notamment au Nouveau-Brunswick, en Alberta et en Saskatchewan.

Ces reculs sur les droits des jeunes trans dans les écoles et sur l’accès aux soins de santé sont dénoncés par les groupes communautaires. Dans ce contexte, la Fierté devient un espace de résistance et de solidarité. Par ailleurs, le Canada continue de jouer un rôle de refuge pour de nombreuses personnes LGBTQ+ persécutées à l’étranger. Les célébrations de la Fierté de 2025 sont ainsi l’occasion d’affirmer publiquement la volonté d’accueillir, de protéger et de soutenir ces personnes, alors que les vagues de haine ciblent les minorités sexuelles dans plusieurs régions du monde. Montrer cette ouverture devient essentiel pour contrer les discours d’exclusion.

Les marches de la Fierté offrent également une plateforme cruciale pour rappeler aux partis politiques et à la population en général que les enjeux LGBTQ+ demeurent d’actualité et que rien n’est acquis. Les questions d’équité en emploi, d’accès aux soins, de lutte contre la violence, et de reconnaissance juridique pour les familles LGBTQ+ doivent aussi rester prioritaires.

En somme, les célébrations de la Fierté au Canada en 2025 sont bien plus qu’un festival de couleurs et de drapeaux : elles sont un rappel historique, un cri d’alarme face aux reculs réels et potentiels, une manifestation de solidarité internationale et une affirmation politique nationale forte. Ce sont des célébrations à la fois festives et profondément engagées, plus nécessaires que jamais.

À partir de juin et jusqu’en septembre, le Canada vibrera au rythme des célébrations de la Fierté avec une multitude d’événements organisés dans chaque province et territoire (près des trois-quarts des événements de la Fierté se tiennent durant cette période au Canada). Voici un aperçu des principales célébrations prévues cet été :

Winnipeg Pride

Du 23 mai au 1er juin 2025, avec un défilé le 1er juin

Winnipeg célèbre la Fierté 2SLGBTQIA+ avec un festival vibrant et inclusif, ancré dans l’histoire et la diversité de la communauté. Organisé annuellement de fin mai au début juin, le Pride Winnipeg Festival propose une série d’événements marquants, tels que la levée du drapeau à l’hôtel de ville, une veillée commémorative, un rassemblement au Parlement, un défilé coloré à travers le centre-ville et un festival animé à The Forks, un site historique national situé au confluent des rivières Rouge et Assiniboine. Le festival met en avant des spectacles sur scène, des artisans locaux, des vendeurs, des activités pour les jeunes, attirant la plus grande foule pendant la semaine du festival . Des événements communautaires, tels que le Winnipeg Pride Run, une course de 3 km et 6 km, et le PrideMART, une foire commerciale mettant en valeur les entreprises 2SLGBTQIA+, enrichissent également la programmation.

https://pridewinnipeg.com

FIERTÉ VAL D’OR

Du 5 au 8 juin 2025

La Fierté de Val d’Or 2025 se déroulera du 5 au 8 juin, avec une série d’activités, d’événements et de spectacles, mais aussi des ateliers, des conférences et une Journée communautaire.

https://www.facebook.com/fiertevaldor

Toronto Pride

Du 26 au 29 juin 2025

culminant avec l’un des plus grands défilés en Amérique du Nord le 29 juin Le Festival de la Fierté de Toronto 2025, l’un des plus grands rassemblements 2SLGBTQIA+ au monde, promet une expérience vibrante et inclusive du 1er au 30 juin, avec un point culminant lors du week-end festif du 26 au 29 juin. Les festivités comprennent une variété d’événements, notamment la Marche des personnes trans, la Dyke March et l’emblématique défilé de la Fierté (le dimanche 29 juin), qui serpente au cœur du centre-ville de Toronto sur les rues Yonge, Gerrard et Bloor. Ce défilé met en vedette des chars spectaculaires, des costumes audacieux et des messages puissants en faveur de l’inclusion et du progrès. Pour l’occasion, le quartier Church-Wellesley se transforme en un véritable village de la Fierté, accueillant une foire de rue avec des artisans locaux, des vendeurs de nourriture et des organisations communautaires. D’autres événements, comme la fête à la piscine Pride au Cabana Poolbar le 19 juin, proposent des spectacles enlevants, notamment avec l’artiste Lexi Love. Tout au long du mois, divers lieux dans la ville — y compris le quartier Queer West — organisent des événements à thème queer, faisant de la Fierté Toronto 2025 une célébration à l’échelle de toute la ville de l’amour, de la diversité et de l’inclusion.

https://www.pridetoronto.com

Acadie Love Pride Festival

Du 10 au 12 juillet 2025

Le Rendez-vous de la fierté Acadie Love célèbre la diversité avec toute une série d’activités culturelles colorées comprenant un volet éducatif. Les principales activités se tiendront à l’espace Queer du 10 au 12 juillet 2025, chaque jour entre 13 h à 17 h, un cadre favorable aux discussions, aux ateliers éducatifs et aux prestations artistiques.

https://acadielove.ca

Halifax Pride Festival

Du 17 au 27 juillet 2025, avec un défilé le 19 juillet

Le festival Halifax Pride 2025, prévu du 17 au 27 juillet, est une célébration inclusive et dynamique de la communauté 2SLGBTQIA+ dans la région d’Halifax. Pendant ces onze jours, plus de 30 événements phares et plus de 100 activités communautaires sont organisés, mettant en avant la diversité et la créativité locales. Le défilé de la Fierté, moment central du festival, aura lieu le samedi 19 juillet à midi. Il débutera au nord de la rue Ahern et se terminera aux terrains de la Citadelle, offrant une plateforme de visibilité et de célébration pour la communauté. Le festival propose également des spectacles mettant en vedette des artistes locaux et nationaux, des marchés communautaires, des espaces dédiés au bien-être, ainsi qu’un espace Two Spirits. C’est une occasion pour tous de célébrer l’amour, l’identité et la solidarité.

https://www.halifaxpride.com

Calgary Pride

Du 24 au 31 août 2025, avec un défilé le 31 août

La Fierté de Calgary 2025 se tiendra du 24 au 31 août, avec des événements phares les 30 et 31 août. Le samedi 30 août sera dédié à une soirée réservée aux adultes, tandis que le dimanche 31 août proposera des activités pour tous les âges. Le défilé de la Fierté aura lieu le matin du 31 août, célébrant la diversité et l’inclusion de la communauté 2SLGBTQIA+ de Calgary. Le festival se déroulera principalement au parc Prince’s Island, offrant une variété d’activités culturelles, artistiques et communautaires. Des événements tels que le Calgary Pride Bar Crawl Party sont également prévus, renforçant l’engagement de la ville envers la célébration de la diversité. Depuis sa première marche en 1991, l’événement a évolué pour devenir l’un des festivals de la Fierté à la croissance la plus rapide au Canada, attirant des participants de tous horizons.

https://calgarypride.ca

Vancouver Pride

Du 25 au 31 août 2025, avec un défilé le 31 août

La Fierté de Vancouver 2025 se déroulera du 25 juillet au 3 août, avec des événements phares tels que le Vancouver Pride Block Party (une célébration gratuite et familiale avec des performances en direct, des vendeurs et des ressources communautaires) et le défilé de la Fierté. Ce défilé, prévu le dimanche 3 août, débutera dans le quartier West End et se terminera près de Science World, mettant en avant des chars colorés, des fanfares et des groupes communautaires. En 2024, Vancouver Pride a attiré environ près de 275 000 participants, avec une programmation mettant en vedette des artistes 2SLGBTQIA+ locaux et canadiens.

https://www.vancouverpride.ca

Festival Fierté Montréal

Du 31 juillet au 10 août 2025, avec un défilé le 10 août

Le Festival Fierté Montréal 2025, qui se déroulera du 31 juillet au 10 août, est le plus grand rassemblement 2SLGBTQIA+ de la francophonie. Cet événement gratuit attire plus de 750 000 personnes chaque année, proposant une programmation riche et inclusive. Organisé autour de trois pôles — le Village, le centre-ville (Esplanade Tranquille) et le Parc olympique — le festival offre des concerts, des spectacles de drag, des projections de films, des expositions, des ateliers et des soirées festives. Les Journées communautaires, les 8 et 9 août, permettent de rencontrer plus de 180 organismes 2SLGBTQIA+ et alliés. Le point culminant est le Défilé de la Fierté, le 10 août, rassemblant plus de 15 000 participants et 300 000 spectateurs. Le festival met en avant la diversité, l’inclusion et la résilience des communautés 2SLGBTQIA+, offrant une plateforme pour célébrer les identités et promouvoir les droits humains. Pour plus de détail, lire notre autre article (pave X) proposant un survol de la programmation 2025 de Fierté Montréal, avec le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache.

https://fiertemontreal.com

Ottawa Fierté dans la Capitale

Du 15 au 24 août 2025, avec un défilé le 24 août

La Fierté dans la Capitale 2025, qui se tiendra à Ottawa du 15 au 24 août, est une célébration majeure de la diversité 2SLGBTQIA+ au cœur de la capitale canadienne. Organisé par Capital Pride, ce festival propose une programmation riche et inclusive, comprenant plus de 50 événements communautaires, des spectacles musicaux, des performances de drag, des activités sportives et des initiatives éducatives. Le point culminant de la semaine est le Défilé de la Fierté, prévu le dimanche 24 août à 13 h. Ce défilé rassemble plus de 225 groupes et plus de 11 000 participants, parcourant les rues du centre-ville dans une ambiance festive et engagée. Le quartier gai d’Ottawa, situé autour des rues Bank et Somerset, devient le centre névralgique du festival, accueillant une foire communautaire, des concerts sur la scène principale et des espaces de rencontre pour les familles et les alliés. La Fierté dans la Capitale 2025 vise à célébrer, éduquer et défendre les droits de la communauté 2SLGBTQIA+, tout en favorisant la connexion et l’inclusion au sein de la société. C’est un événement incontournable qui reflète l’engagement d’Ottawa envers la diversité et l’égalité.

https://capitalpride.ca

Fierté de Québec

Du 29 août au 1er septembre 2025

La Fierté de Québec 2025 se tiendra du 29 août au 1er septembre, coïncidant avec la fin desemaine de la fête du Travail.Organisé par l’Alliance Arc-en-ciel de Québec, cet événement gratuit célèbre la diversité sexuelle et la pluralité des genres au cœur du quartier Saint-Jean-Baptiste, notamment sur la rue Saint-Jean et à la Place D’Youville. Depuis sa création en 2004, la Fierté de Québec est devenue un rendez-vous incontournable, rassemblant des milliers de personnes issues des communautés 2SLGBTQIA+ et leurs allié·e·s. En 2024, environ 50 000 personnes ont participé aux festivités, témoignant de l’importance croissante de cet événement dans la région. Le festival propose une programmation variée, incluant des spectacles, des performances artistiques, des conférences et des activités communautaires. L’événement vise à renforcer la fierté et la solidarité entre les communautés 2SLGBTQIA+, tout en sensibilisant la population aux enjeux liés à l’inclusion et aux droits des personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres.

https://fiertedequebec.ca

FIÈRE LA FÊTE – SHERBROOKE

Du 8 au 13 septembre 2025

Célébration de la diversité en Estrie, Fière la fête se déroule en septembre dans les rues de Sherbrooke.

https://www.fierelafete.ca

Ces célébrations de la Fierté 2SLGBTQIA+ à travers le Canada en 2025 reflètent l’engagement continu envers l’inclusion, la diversité et les droits des communautés queer. Chaque événement offre une opportunité unique de célébrer, d’éduquer et de renforcer les liens communautaires.

L’engagement national de TD

La Banque TD entretient une relation de longue date, visible et engagée avec les célébrations de la Fierté au Canada. Elle est reconnue comme l’un des plus importants commanditaires corporatifs des événements Fierté 2SLGBTQIA+ à travers le pays. TD est d’ailleurs partenaire principal (voire le présentateur officiel) de nombreux festivals de la Fierté, notamment à Toronto, Vancouver, Ottawa, Montréal, Calgary, Halifax, Québec. Le soutien financier aux organismes 2SLGBTQIA+se fait aussi à l’année à travers le programme de dons communautaires TD Prêts à agir ; la banque met de l’avant à l’interne des politiques robustes en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI), incluant des ressources pour les employé·e·s trans et non binaires, ainsi qu’un soutien à des groupes-ressources internes (ERGs). Dans la conversation plus large sur le rôle des entreprises dans la Fierté, TD est souvent citée comme un exemple de soutien authentique et continu.