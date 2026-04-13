La chute d’Orbán en Hongrie, incertitudes pour les droits LGBTQ+

Un séisme politique vient de secouer la Hongrie. Après seize années au pouvoir, le premier ministre nationaliste Viktor Orbán a été défait par le conservateur pro-européen Péter Magyar, marquant un tournant majeur dans l’histoire récente de ce pays d’Europe centrale. Mais au-delà de cette victoire électorale spectaculaire, une question demeure : ce changement de régime ouvrira-t-il réellement la porte à une amélioration des droits des personnes LGBTQ+?

Une défaite historique pour Viktor Orbán

Le verdict des urnes est sans appel. Selon des résultats quasi définitifs, le parti Tisza de Péter Magyar aurait remporté environ 138 sièges sur 199, soit une majorité des deux tiers au Parlement. Une victoire écrasante qui donne au nouveau chef politique une marge de manœuvre exceptionnelle pour transformer les institutions façonnées par Orbán depuis 2010.

« Les résultats sont douloureux mais sans ambiguïté », a reconnu ce dernier, concédant sa défaite et félicitant son adversaire. À 45 ans, Péter Magyar, encore inconnu du grand public il y a quelques années, a réussi à unifier une opposition longtemps fragmentée en promettant davantage de transparence, une lutte accrue contre la corruption et un rapprochement avec l’Union européenne.

Cette victoire survient dans un contexte de tensions persistantes entre Budapest et Bruxelles. L’Union européenne avait d’ailleurs gelé une partie de ses financements en raison de préoccupations liées à l’indépendance de la justice, à la liberté des médias et au respect de l’État de droit.

Un régime critiqué pour ses dérives autoritaires

Sous Viktor Orbán, la Hongrie s’est progressivement éloignée des standards démocratiques européens. Le dirigeant, proche de Vladimir Poutine et idéologiquement aligné avec plusieurs figures de la droite radicale internationale, dont Donald Trump, a défendu un modèle de « démocratie illibérale » centré sur la souveraineté nationale et des « valeurs traditionnelles ».

Cette orientation politique s’est notamment traduite par des politiques migratoires strictes et une rhétorique souvent jugée hostile envers certaines minorités. Les personnes LGBTQ+ ont été particulièrement visées par plusieurs mesures controversées adoptées au cours des dernières années.

Une offensive législative contre les communautés LGBTQ+

Depuis 2021, une loi dite de « protection de l’enfance » interdit la « promotion » de l’homosexualité et de la diversité de genre auprès des mineurs. Concrètement, cela a mené à des restrictions sévères dans les médias, l’éducation et la culture, où les contenus LGBTQ+ sont désormais classés au même titre que la violence ou la consommation de drogues.

En 2025, le gouvernement est allé encore plus loin en interdisant les marches de la Fierté. Une loi a été adoptée pour bannir toute assemblée jugée contraire à ces mêmes principes, avec des amendes pouvant atteindre 200 000 forints (environ 600 $) et même des peines de prison pour les organisateurs.

Malgré cette interdiction, la mobilisation citoyenne ne s’est pas essoufflée. Le 28 juin, près de 200 000 personnes ont participé à la Budapest Pride, défiant la loi dans un geste à la fois de solidarité envers la communauté LGBTQ+ et de défense des libertés démocratiques.

Des initiatives similaires ont émergé ailleurs dans le pays, comme à Pécs, où une marche plus modeste a été organisée en octobre — au prix de poursuites criminelles contre ses organisateurs.

Des droits limités et un climat de stigmatisation

Sur le plan légal, l’homosexualité demeure permise en Hongrie, mais les droits des couples de même sexe restent incomplets. Si les unions civiles sont reconnues depuis 2009, elles n’offrent pas les mêmes protections que le mariage, notamment en matière d’adoption, de procréation assistée ou de transmission du nom.

Ces restrictions, combinées à une rhétorique politique hostile et à des lois limitant la visibilité des personnes LGBTQ+, ont contribué à créer un climat de stigmatisation dénoncé par de nombreuses organisations de défense des droits humains.

Péter Magyar : un espoir mesuré

Dans ce contexte, la victoire de Péter Magyar suscite à la fois espoir et prudence. Le nouveau leader a critiqué l’interdiction des marches de la Fierté, affirmant que le gouvernement sortant utilisait ces enjeux pour détourner l’attention des difficultés économiques vécues par la population. Il a également promis de protéger le droit de manifester.

Cependant, son positionnement sur les droits LGBTQ+ demeure flou. Durant sa campagne, ces enjeux n’ont pas occupé une place centrale, et plusieurs observateurs notent l’absence de propositions concrètes pour réformer les lois adoptées sous Orbán.

« L’opposition principale est réticente à s’exprimer sur les droits LGBTQ+, alors nous devrons continuer à exercer une pression », a déclaré l’activiste Géza Buzás-Habel à l’AFP.

Une transition sous haute surveillance

La victoire de Magyar représente indéniablement un signal politique fort, tant pour la Hongrie que pour l’ensemble de l’Union européenne. Elle témoigne d’une volonté de changement, particulièrement marquée chez les jeunes et dans les centres urbains, où la participation électorale a été élevée.

Mais pour les communautés LGBTQ+, rien n’est encore gagné. L’ampleur des réformes à venir, la capacité du nouveau gouvernement à rompre avec les politiques passées et la pression exercée par la société civile seront déterminantes.

Dans une Europe où les reculs démocratiques restent possibles, la situation hongroise rappelle à quel point les droits fondamentaux, y compris ceux des personnes LGBTQ+, demeurent fragiles — et toujours à défendre.